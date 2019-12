Side-by-side-koelvrieskast

Eerste indruk|Is een Amerikaanse koelkast een echte aanwinst voor de keuken? Wij testten de Amerikaanse koelkast Whirlpool WSC5555 A+N. Koelt en vriest hij goed? En hoe zit het met energiegebruik van deze side by side koelkast?

Wat is een side-by-side koelkast?

Een side-by-side-koelkast, ook wel Amerikaanse koelkast genoemd, is een grote koelvrieskast met het koel- en vriesdeel naast elkaar met allebei een aparte deur. Side-by-side-koelkasten zijn een klein, maar opvallend segment in de koelkastwereld. De meeste grote merken verkopen wel Amerikaanse koelkasten. Merken die Amerikaanse koelkasten aanbieden zijn onder andere AEG, Beko, Bosch, LG, Liebherr, Samsung, Siemens, Smeg, Whirlpool en Zanussi.

Test Amerikaanse koelkast

De Consumentenbond heeft de side-by-side koelkast Whirlpool WSC5555 A+N getest. Deze Amerikaanse koelkast is te koop vanaf €1100. Er zit een ijsblokjesmachine in de linkerdeur. Bij deze machine kun je ook koud water tappen.

Over de Whirlpool WSC5555A+N side-by-side koelkast:

Aparte thermostaten voor zowel koel- als vriesdeel;

Klimaatklasse T; geschikt voor 16 °C - 43 °C;

Voorzien van no-frost;

Energieklasse A+;

Opgegeven inhoud door fabrikant: vriesdeel 165 liter en koeldeel 325 liter.

Aangezien deze side-by-side koelkast niet goedkoop is, is het wel belangrijk om te weten of deze goed werkt. En slurpen side-by-side koelkasten niet enorm veel energie? Bekijk de testresultaten van de Whirlpool WSC5555A+N.

Whirpool WSC5555-A+N test

Uit de test van de Amerikaanse koelkast Whirlpool WSC5555 A+N blijkt dat je met deze koelkast niet veel waar voor je geld krijgt. De Amerikaanse koelkast krijgt het rapportcijfer 5,1.

Dat deze side-by-side koelkast niet zo uit de test komt ligt aan een aantal zaken.

Thermostaten

Normaliter doen koelvrieskasten met 2 thermostaten het beter dan koelvrieskasten die maar 1 thermostaat hebben om zowel het koel- als vriesdeel te regelen. De prestatie van koelkasten met 2 thermostaten is doorgaans beter, omdat de temperatuur in koel- en vriesdeel afzonderlijk kunnen worden geregeld. Dit is vaak nauwkeuriger en heeft als voordeel dat je bijvoorbeeld het vriesvak uit kunt zetten als je dit wilt schoonmaken of ontdooien, zonder dat je meteen ook de koelkast moet uitzetten.

Koelen en vriezen

De Whirlpool WSC5555 A+N side-by-side koelkast scoort in de test op de belangrijkste aspecten niet best. Voor koelvermogen krijgt deze side-by-side het oordeel slecht. En op invriezen scoort hij slechts redelijk.

Storing

Wij testten hoe lang eten kan worden bewaard als er een storing optreedt, bijvoorbeeld als de stroom uitvalt. Op dit onderdeel doet de Whirlpool het ook niet best. Na 11 uur is het voedsel in de vrieskast opgewarmd van -18 naar -9°C. Dit is te snel naar onze normen.

Inhoud

De fabrikant heeft de Amerikaanse koelkast groter voorgedaan dan hij daadwerkelijk is. Het vriesdeel heeft een inhoud van 116 liter in plaats van 165 liter en het koeldeel is 229 liter en niet 325 liter.

Energiegebruik Amerikaanse koelkast

De Whirlpool is ook een energieslurper, want op energiegebruik scoort hij slechts redelijk. De fabrikant geeft aan dat dit apparaat energielabel A+ heeft, maar gezien de score is het wellicht beter om een Amerikaanse koelkast met bijvoorbeeld label A++ of zelfs A+++ te kopen.

Goed

Er zijn ook punten waarop de Whirlpool WSC5555 A+N side-by-side koelkast goed uit de test komt. Hij scoort goed op:

Gebruiksgemak;

Ontdooien;

Temperatuurstabiliteit van het koeldeel.

Het apparaat doet het zelfs zeer goed op de stabiliteit van de temperatuur in het vriesdeel .

