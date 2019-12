Slowd vershouder faalt

Geen waar voor je geld

Met Slowd zou je groente en fruit langer vers kunnen houden. Wij probeerden het uit met een goed gevulde fruitmand en groentelade, zowel met als zonder Slowd. Tijdens de proefperiode van 15 dagen zagen we weinig verschil. Bij de fruitmand zonder Slowd leek het bederf de laatste dagen wat heftiger, in de koelkast namen we geen onderscheid waar. Aan de hand van deze kleine proef lijkt Slowd geen waar voor je geld.

Bederf door rijpingsgas

Misschien ken je het wel: ‘1 rotte appel verpest de hele fruitmand’. Ook een verse appel heeft invloed op andere vruchten. Dit komt door het rijpingsgas etheen dat door veel fruitsoorten zoals appels, bananen en avocado’s, wordt geproduceerd. Fruit en groenten rijpen sneller onder invloed van dit gas, maar dat betekent ook dat ze sneller gaan rotten. Slowd wil hier een stokje voor steken en verkoopt zakjes met korrels voor de fruitschaal en groentela in de koelkast die het rijpingsgas zouden moeten neutraliseren.

Test 1: de fruitmand

De fruitmanden vulde we met diverse soorten groenten en fruit, waarvan sommige veel rijpingsgas produceren en andere hier juist zeer gevoelig voor zijn, waardoor ze sneller bederven. Pas de laatste dagen, als het fruit en de groenten al ver heen zijn, is er enig verschil te zien tussen de mand mét Slowd en de mand zonder Slowd.

Test 2: de groentelade

De groenteladen vulde we met verschillende soorten groenten en fruit. Sommige soorten maken veel rijpingsgas en andere groentes zijn er juist heel gevoelig voor. De groentes in de lade met Slowd lijken net zo snel achteruit te gaan als de groentes in de lade zonder Slowd.

De belofte van Slowd

Slowd belooft op haar website dat je met het product groente en fruit tot 2,5 keer langer vers houdt. Je hoeft alleen maar Slowd in de groentela of bij de fruitmand te leggen.

Groente en fruit bewaren

Groente en fruit gaan onvermijdelijk achteruit na aankoop. Je kunt dit zo veel mogelijk voorkomen door het op de juiste manier te bewaren. Zo kun je sommige groente- en fruitsoorten beter in de koelkast bewaren maar andere juist niet. Lees meer over wat je in de koelkast bewaart.

