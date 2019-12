Philips Senseo Switch: Senseo en filterkoffiemachine in 1

De Senseo Switch kan 1 of 2 Senseo pads aan, maar kan tegelijk ook functioneren als een filterkoffiezetapparaat voor een ouderwetse pot koffie. Hij wordt geleverd met een filterhouder en een RVS isoleerkan van 1 liter.

Handig?

Als je niet wilt kiezen tussen filterkoffie en Senseo, of als je zweert bij Senseo en alleen af en toe een grote pot koffie wil zetten, dan wel. Anders is het waarschijnlijk toch beter om voor één koffiezettechniek te kiezen. De Senseo Switch doet het prima, maar hij heeft maar liefst 6 losse onderdelen die nooit allemaal in gebruik zijn en dus ergens moeten rondslingeren. Bovendien is hij met een richtprijs van €99 best wel aan de prijs.

Nog geen uitgebreide test

We kochten de Senseo Switch en probeerden hem even uit. Maar erg veel testen konden we er nog niet aan. We nemen de Switch wel mee voor onze test filterkoffiezetapparaten. Eind 2016 verwachten we de resultaten. De Senseo switch is verkrijgbaar in zwart en rood.

