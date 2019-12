Melitta Easy II wit 1023-01

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Melitta Easy II 1023 is de opvolger van de EASY. Hij is verkrijgbaar in een zwarte, witte en zilveren uitvoering. De veranderingen t.o.v. zijn voorloper zijn vooral estethisch. De Easy II is een filterkoffiezetapparaat met glazen kan en heeft een druppestop.