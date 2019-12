Melitta Easy Therm zwart (model 2019)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Melitta Easy Therm is een koffiezetapparaat met thermoskan. Het is de opvolger van de Easy Therm die in 2015 getest is. De veranderingen t.o.v. zijn voorloper zijn vooral estethisch. Dit model is verkrijgbaar in een zwart en een witte uitvoering. Daarnaast zijn er nog 2 modellen met een luxere afwerking, de EasyTop Therm.