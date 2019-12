Philips Senseo Sarista

Eerste indruk|De nieuwe telg van Senseo zet koffie van versgemalen bonen. (De Sarista is een koffiezetapparaat, geen espresso-apparaat) Een container met de bonen klik je op de Sarista. Uniek aan het systeem is dat je voor elk kopje koffie kunt wisselen van container, dus van smaak.

Senseo Sarista: review

[Klik op de afbeelding om de video te bekijken]

De Philips Sarista is een heel nieuw concept. Het idee erachter is goed maar in de uitvoering laat Philips nog wel wat liggen. Ook de koffie zelf werd niet heel enthousiast ontvangen. We lieten 5 van de 6 smaken proeven door 7 koffieliefhebbers, alleen de Decafé proefden zij niet. Zij vonden de koffie niet vies maar ook niet echt lekker. Geen van de smaken werd duidelijk het lekkerst gevonden.

Om positief te beginnen eerst...

De pluspunten

Het plaatsen en wisselen van de containers gaat makkelijk.

Een container wordt tot de allerlaatste boon op gemalen.

Symbolen voor een kopje, of twee of een hele kan zijn duidelijk.

Symbolen voor koffiesterkte zijn duidelijk.

Op de lekplaat staat aangegeven waar de kopjes en kan geplaatst moeten worden.

De isoleerkan houdt de koffie goed op temperatuur.

Uitnemen van zetgroep gaat makkelijk.

Het reinigen van de zetgroep gaat makkelijk.

Maar dan...

De minpunten

Het apparaat is behoorlijk groot: 25,5 cm breed, 43,5 cm diep en 40 cm hoog wanneer de container erop staat. Daarnaast moet je ook nog 15 cm ruimte rondom het apparaat vrijhouden.

Met name rechts van het apparaat komt tijdens de bereiding flink wat damp uit de machine.

Het waterreservoir heeft nog meer dan genoeg water voor 1 kopje als het apparaat aangeeft dat het water bijgevuld moet worden.

Met de isoleerkan onder de uitloop zijn het waterreservoir en de koffiedikbak lastig te verwijderen.

Met het uitnemen van de koffiedikbak gaat de zijklep, die toegang biedt tot de zetgroep, vaak mee open.

Na het schenken uit de kan blijft er op de tuit koffie liggen.

De lekbak zit snel vol.

Een vlottertje geeft aan hoe vol de lekbak zit, maar dat is niet zo duidelijk te zien.

Het legen van de lekbak zonder geklieder is lastig.

De Sarista maalt steeds genoeg voor één kopje Kies je voor 2 kopjes tegelijk dan maalt hij dus 2 keer en voor een kan wel 6 keer.

Hierdoor duurt het zetten lang, voor een hele kan zeker 6 minuten.

Het malen gaat verre van geruisloos.

Verder nog wat aandachtspunten voor het gebruik

De Sarista voert - als je hem aanzet - altijd eerst een spoelgang uit. Plaats daarvoor dus altijd eerst een kopje, dat je leeg gooit als hij klaar is.

De zetgroep moet volgens Philips elke week schoongemaakt worden.

De zetgroep moet volgens Philips elke maand gesmeerd worden. Daarvoor wordt natuurlijk een smeermiddel van Philips geadviseerd, dat te koop is via de Philips webwinkel.

Senseo Sarista: wat het is

De Philips Senseo Sarista is een koffiezetapparaat waarmee je één kopje, twee kopjes of een hele kan kunt zetten. Het apparaat maalt voor elk kopje koffie vers bonen. De bonen zitten in een container (funnel) die je bovenop het apparaat klikt.

Voor elk kopje koffie kan je een andere container gebruiken; dus als de één liever een milder kopje drinkt dan de ander dan wissel je gewoon van container.

Met één container (€4,79) zet je 20 kopjes. Per kopje is dat 14 cent duurder dan een Senseopad. Er zijn 6 verschillende smaken verkrijgbaar waaronder een decafé. De containers zijn te koop bij de supermarkt of bij de Douwe Egbertsshop.

Van de Sarista zijn 2 uitvoeringen verkrijgbaar

De deep black uitvoering (€290) met isoleerkan. Bij dit model kun je ook kiezen uit 3 koffiesterktes. Dan wordt de hoeveelheid water aangepast. Sterk geeft 60 ml, middel 110 ml en mild 140 ml.

De pearl white uitvoering (€250) zonder isoleerkan en zonder optie om de sterkte van de koffie in te stellen. Er kan wel een isoleerkan bijgekocht worden (€39,95).



Lees ook: