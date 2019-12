Eerste indruk|De Senseo Up is de kleinste versie van de Senseo machines van Philips. Wat heeft deze ruimtebespaarder nog meer te bieden?

Senseo Up: review

De Senseo Up is klein en praktisch. Hij is verkrijgbaar in 7 verschillende kleuren. Volgens Senseo dus een voor elke keuken. Maar zo heel spectaculair zijn die kleuren nou ook weer niet. Er is een donkerblauwe en een nog donkerde blauwe, een rode, een witte, een grijze, een zwart en een zwarte met rode accenten.

App

Opvallend is wel de app die je voor de Up kunt downloaden. De app biedt verschillende mogelijkheden:

Je print een 'marker' die je in je keuken legt. Met de app kun je nu het apparaat virtueel op je aanrecht zetten (in de gewenste kleur). Hij verschijnt dan in beeld op de werkelijke grootte. Zulke dingen zijn grappig, maar of het voor zo'n koffiezetapparaat echt nodig is? Voor een aanschaf van een bank, een nieuw behang of nieuwe gordijnen is het volgens ons nuttiger.

Je kunt met de app ook de verschillende functies bekijken.

Tot slot linkt de app naar video's op youtube. Er zijn video's over het eerste gebruik, het schoonmaken, het ontkalken en het programmeren. Dat zou met een QR-code ook makkelijk kunnen, je hebt daar niet een app voor nodig.

Klein

Het meest opvallende aan de Up is zijn formaat. Hij is slechts 22,6 cm hoog. Tenminste als je hem niet gebruikt. Je hebt wel 32 cm nodig als je ook de klep open wilt doen voor het plaatsen van de pads. Hij is 35 cm diep en 10,5 cm breed.

Wat is de Senseo Up

De Up wordt geleverd met 2 houders: een voor een éénkopspad en een voor een tweekopspad.

Hij heeft 2 koffieopties; klein en groot.

Er zijn 2 types, de HD7880 en de HD7884. Het programmeren van de hoeveelheid koffie kan alleen in de HD7884.

De Up waarschuwt wanneer je hem moet ontkalken.

Alle losse onderdelen kunnen in de vaatwasser.

Hij heeft een automatische uitschakeling na 30 minuten, maar dat is verplicht voor alle koffiezetapparaten vanaf januari 2015.

Naast de kleine Up bestaat de Senseo-lijn uit de: