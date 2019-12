Wil je koken op elektriciteit, dan kun je kiezen uit verschillende soorten kookplaten: klassiek, keramisch of inductie. Wat zijn de verschillen?

Klassiek

Traditionele, elektrische kookplaten hebben gietijzeren verwarmingselementen waar de pan op staat. Dit soort kookplaten zijn goedkoop in aanschaf, maar de manier van koken is niet energiezuinig. Bovendien zijn ze onprettig in het gebruik: het duurt lang voordat de platen warm zijn, ze koelen langzaam af en het systeem reageert traag op een aanpassing van de temperatuur. Je hebt een extra elektrische groep nodig om de kookplaat aan te sluiten.

Keramisch

Keramische kookplaten maken gebruik van halogeenstralers, elektrische verwarmingselementen of infraroodelementen. Spiralen worden verhit onder een dikke keramische glasplaat en gloeien rood op als ze heet zijn. Op de glasplaat staan de kookzones aangegeven met cirkels. De grootte van de cirkel geeft aan hoe groot de pan mag zijn die je erop kunt plaatsen.

Door het vlakke oppervlak is deze kookplaat goed schoon te houden. Ook valt de prijs erg mee. Een groot nadeel is dat keramische kookplaten niet energiezuinig werken. Daarnaast gaat het verwarmen en afkoelen van de platen langzaam en is de temperatuur niet nauwkeurig te regelen. De kookplaat moet op een aparte elektrische groep worden aangesloten.

Inductie

Het populairste elektrische kooksysteem is inductie. Bij de inductiekookplaat zorgt een elektromagnetisch veld voor de verwarming. Na het inschakelen van de kookplaat zie je geen verwarmingselement opgloeien en wordt de plaat ook niet warm. De warmte wordt pas na het plaatsen van een geschikte pan direct in de panbodem opgewekt. Wanneer je de pan van de plaat haalt, is de plaat alleen warm en niet ontzettend heet. Verder passen de zones zich aan aan het formaat van de pan.

Functies bij elektrische kookplaten