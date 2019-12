Apple Airpods (2019)

Eerste indruk|Bijna 3 jaar nadat de eerste versie uitkwam, is er een nieuwe versie van de populaire Apple Airpods. Deze nieuwe versie lijkt erg op de vorige. Wat is er veranderd?

Conclusie: weinig verschil met vorige versie

De nieuwe Apple Airpods bieden veel gemak en comfort bij muziek luisteren en handsfree bellen. De geluidskwaliteit is goed en voor veel mensen zijn ze prettig om te dragen.

De verschillen met de vorige versie zijn klein. Je oude Airpods vervangen is dus niet nodig, maar de nieuwe Airpods zijn een prima keuze wanneer je nieuwe draadloze oortjes wil kopen om met je Apple-producten te gebruiken. Met andere apparaten werkt alles net wat minder, maar ook dan blijven de oortjes het overwegen waard.

In plaats van de standaard case kun je de nieuwe Airpods ook kopen met een oplaadcase die je draadloos kunt opladen. Dat kan handig zijn, maar de meerprijs van zo'n €50 voor deze laadmogelijkheid is wat ons betreft vrij hoog.

Testresultaten

Binnenkort zullen we de nieuwe Airpods uitgebreid door ons lab laten testen. Bekijk ook de testresultaten van de vorige Airpods (2016).

True wireless

De Airpods zijn true wireless. Dat betekent dat ze geheel draadloos zijn en via bluetooth verbinden met elkaar en met je smartphone. Veel andere oordopjes verbinden wel draadloos met de smartphone, maar hebben nog een draad tussen de 2 oortjes.

True wireless-koptelefoons worden van stroom voorzien door kleine batterijen in de beide oortjes. Die laad je op met de meegeleverde ‘charging case’, een klein doosje met klepje waar de oortjes in passen.

Draagcomfort

De meeste true wireless-oortjes draag je in het oor. Je stopt de rubbers van die oortjes een klein stukje in je gehoorgang (in-ear). Bij de Apple Airpods is dat anders, dat zijn ‘earbuds’. Deze oordopjes stop je in je oorschelp, maar ze blijven buiten je gehoorgang.

Het verschilt per persoon wat prettiger draagt. Bij sommige mensen kunnen de in-ear-oortjes wat gaan irriteren wanneer je ze langer draagt. Bij anderen passen de earbuds van de Airpods weer minder goed, of zitten ze te los. Daarom is het aan te raden om de oortjes vóór aanschaf te testen, als je die mogelijkheid hebt.

De manier van dragen heeft ook invloed op de muziekbeleving. Met earbuds krijg je meer mee van de buitenwereld; met in-ear-oortjes ben je meer afgesloten. Afhankelijk van de situatie heeft dat voor- of nadelen. Bij veel omgevingsgeluid doe je het geluid bij earbugs bijvoordbeeld snel harder om de muziek goed te blijven horen. Dat is bij in-ears minder snel nodig.

Hoe klinken ze?

De geluidskwaliteit van deze nieuwe Airpods lijkt erg overeen te komen met die van de vorige versie, de Apple Airpods uit 2016, waarvan het geluid goed klinkt. De nieuwe Airpods worden nog door ons lab getest om een volledig oordeel over de geluidskwaliteit te kunnen geven, maar we verwachten geen grote afwijkingen ten opzichte van de eerste generatie Airpods.

Verbinden en gebruik

Apple-apparaten

Wil je alles uit de Airpods halen, gebruik ze dan met Apple-producten. Verbinden met producten van andere merken gaat een stuk minder snel. Ook stopt de muziek bij Apple-producten automatisch wanneer je de oortjes uit doet en kun je instellen wat er gebeurt wanneer je 2 keer op de zijkant tikt van het linker- of rechteroortje (het nummer overslaan of starten/stoppen).

Andere apparaten

De Apple Airpods zijn ook te gebruiken met een Android-smartphone, -tablet of Windows. Ze hebben dan wel minder mogelijkheden. Op een smartphone of tablet kun je de muziek starten of stoppen door 2 keer achter elkaar op een van de oortjes te tikken, maar nummers overslaan kan dan niet meer via de oortjes.

Ook versprong tijdens het verbinden plotseling het geluidsniveau bij de Android-smartphone waarmee wij de Airpods uitprobeerden. Bij het verbinden met de iPhone gebeurde dat niet.

Wat is er nieuw?

Snellere chip

Een nieuwe chip in de Airpods moet ervoor zorgen dat je de oortjes sneller verbinden met apparaten. Dat blijkt te kloppen: vergeleken met de oude Airpods verbinden de nieuwe inderdaad sneller. Al waren de Airpods uit 2016 ook al best snel. In de praktijk zal je er daardoor niet veel van merken.

De nieuwe chip zorgt er volgens Apple ook voor dat je langer achter elkaar kunt bellen met de oortjes zonder ze te hoeven opladen. Dat kan handig zijn als je de Airpods vaak voor lange telefoongesprekken gebruikt.

Siri-oproepen

Via de oortjes kan je nu ook spraakassistent Siri oproepen door 'hey Siri' te zeggen. Zo kun je makkelijker via de Airpods commando’s geven en vragen stellen aan Siri. De microfoon in de oortjes luistert dus continu of je het commando geeft. Pas na het geven van het commando gaat Siri luisteren naar wat je echt zegt. De vraag is of veel mensen deze functie zullen gebruiken. Uitschakelen is ook mogelijk.

Draadloos laden

Er zijn 2 versies van de nieuwe Airpods te koop: met standaard oplaadcase en met wireless oplaadcase. De standaard oplaadcase laad je met een lightning kabel, maar de draadloze case is daarnaast ook op te laden met een Qi-compatibel draadloze lader (niet meegeleverd).

De oplaadcapaciteit is gelijk en de oplaaddoosjes zien er identiek uit, op een klein lampje aan de voorkant na. Voor de mogelijkheid om draadloos te laden moet je wel flink betalen. Mét draadloze oplaadcase zijn de oortjes zo’n €50 duurder. Dat is meer dan een kwart van de oorspronkelijke prijs.

