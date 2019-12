Bose QuietComfort 20i -voor Apple apparaten

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bose QuietComfort 20i is een in-het-oor koptelefoon met draad en actieve noisecancelling. Er is een microfoon en afstandsbediening in de draad. Op deze manier zit de microfoon wat dichter bij de mond en dat is gunstig voor de spraakverstaanbaarheid. Let wel op, er is een versie voor Apple en voor Android, gebruik je de verkeerde versie dan kun je niet alle afstandsbedieningsfuncties goed gebruiken. Verder is er een kastje in de draad verwerkt waar de electronica van de Noise cancelling is ondergebracht. De keuze voor noise cancelling en een draadverbinding komt steeds minder vaak voor. Een voordeel is dat een draad beter klinkt en stabieler is dan een draadloze bluetoothverbinding.