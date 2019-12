Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bose QuietComfort 35 II is een koptelefoon die je over het oor zet. Daarnaast is hij draadloos (via Bluetooth) en heeft hij actieve noisecancelling. Het model 35 is al lange tijd op de markt, de 35 II voegde alleen een knop toe om een stemassistent te kunnen oproepen. Het gegeven dat hij al lange tijd op de markt is betekent dat er inmiddels veel verkocht zijn, en dat er via derde partijen allerlei reserveonderdelen te bestellen zijn om de levensduur nog verder te verlengen. Lang op de markt betekent ook dat de prijs inmiddels redelijk is gezakt ten opzichte van de introductieprijs.