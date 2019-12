Bose SoundSport In-Ear Headphones for Apple iPhone

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bose SoundSport In-Ears zijn zoals de naam al zegt, koptelefoons voor in het oor. Ze werken met een draad, en in die draad is ook een afstandsbediening. Dit model lijkt op de SoundTrue In-Ears, maar in dit geval is de koptelefoon zweet bestendig, dus geschikt voor sporters. We hebben alleen het model getest dat bedoeld is voor de iPhone. Er bestaat een model voor Android, maar die is moeilijk te vinden. Sluit je deze aan op een Android smartphone dan werkt de volume regeling niet. Pauzeren werkt nog wel. Sowieso is deze koptelefoon is al lange tijd op de markt. Dat betekent niet dat hij verouderd is, want kwaliteits verbetering is er nauwelijks bij koptelefoons met draad, maar het betekent wel dat de prijs inmiddels flink gezakt is, en dat is altijd prettig.