Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bose Soundsport Wireless zijn draadloze oordopjes bedoeld voor sporters. Ze zijn niet helemaal draadloos, want er is nog een draadverbinding (met afstandsbediening) tussen het linker en het rechteroor. Let op, er bestaat ook een Bose Soundsport Free, die geheel draadloos is.