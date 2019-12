Bose SoundTrue In Ear Headphones for Apple iPhone

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bose SoundTrue In-Ears zijn koptelefoons voor in het oor en ze hebben een draad. In die draad is ook een afstandsbediening verwerkt. We hebben alleen het model getest dat bedoeld is voor de iPhone. Er bestaat een model voor Android, maar die is zo goed als uitverkocht. Sluit je deze aan op een Android smartphone dan werkt de volume regeling niet. Pauzeren werkt wel. Net als de SoundSport In-ears is deze koptelefoon is al geruime tijd op de markt. Dat is geen nadeel, sterker, het betekent wel dat de prijs inmiddels redelijk gezakt is, en dat is altijd prettig.