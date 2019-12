Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Grado SR80e is een koptelefoon met hoofdbeugel die je op het oor zet. Let op dit is een koptelefoon met een open achterkant. De speakertjes kunnen vrij bewegen, en hebben geen last van reflecties en trillingen die kunnen ontstaan als de achterkant gesloten zou zijn. Dat levert vaak fijn geluid op, maar het betekent ook dat geluid vrij naar binnen, en naar buiten kan 'lekken'.