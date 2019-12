Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sennheiser HD 300 is een koptelefoon waarbij de oorschelpen op het oor rusten. Let op, Sennheiser noemt deze koptelefoon "Over-het-oor", maar ons luisterpanel constateerde "Op het oor". Alleen als je relatief kleine oorschelpen hebt zullen de HD 300 oorkussens over de oorschelp vallen. In hetzelfde vaarwater qua prijs en uitvoering vallen de Sennheiser HD 400s en de Apple / Beats Beats EP.