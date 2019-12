Sennheiser Momentum 3 Wireless

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sennheiser Momentum 3 is een draadloze over-het-hoofd koptelefoon met actieve noise cancelling oftewel ruisonderdrukking. Let goed op, want deze koptelefoon wordt ook onder de naam Sennheiser Momentum aangeboden, maar dit kan ook slaan op een van de voorgaande modellen, namelijk de Momentum 2 of 1, die andere eigenschappen hebben, en lager geprijsd zijn. De Momentum 3 is in september 2019 geintroduceerd.