Sennheiser Urbanite XL

Dit is een over het hoofd koptelefoon met draad. Er zijn een microfoon en een afstandsbediening in de draad verwerkt. Let op deze zijn geoptimaliseerd voor Apple apparaten. Deze koptelefoon is al lange tijd op de markt. Dit betekent dat de prijs inmiddels een stuk lager ligt dan de introductie prijs. Ook is hij niet meer zo goed verkrijgbaar.