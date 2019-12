Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony MDR-ZX110NA is een over het hoofd koptelefoon met draad, waarbij de oorkussens op het oor rusten. Ook heeft hij actieve ruisonderdrukking. Let op, er bestaat ook een MDR-ZX110, die heeft geen microfoon en geen ruisonderdrukking. En er is een MDR-ZX110AP, zonder ruisonderdrukking maar met een microfoon