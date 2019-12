Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony WI-C300 is een draadloze koptelefoon voor in het oor. Helemaal draadloos is hij niet, er is nog een draadverbinding tussen het linker en rechteroordopje. Dat heeft als voordeel dat je de oortjes om je nek kunt laten hangen als je ze even niet in wilt hebben. Ook geeft zo'n draad een stabielere verbinding, er is alleen een draadloze verbinding nodig tussen de twee verbonden oortjes en je smartphone.