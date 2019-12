Sony WI-H700 h.ear in 2 Wireless

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Door de populariteit van volledig draadloze in-ear koptelefoons zou je bijna vergeten dat er ook nog veel draadloze in-het-oor koptelefoons zijn die nog wel een draad tussen het linker en rechter oor hebben. Daar is niets mis mee, het scheelt een draadloze verbinding die best zou kunnen haperen. Ook de accuduur is doorgaans beter met zo'n ontwerp. Het enige nadeel is dat zo'n nekband wat minder compact is om mee te nemen. In tegenstelling tot de WI-1000X heeft dit model geen ruisonderdrukking. Je kunt deze koptelefoon met een USB kabel opladen, de aansluiting daarvoor zit achter een niet al te stevig kunststof klepje. De Sennheiser CX7.00BT is een koptelefoon die veel gemeen heeft met deze Sony.