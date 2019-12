Pc 30 jaar oud

Nieuws|De IBM-pc, die de basis vormde voor de pc zoals we die nu kennen vierde onlangs zijn 30ste verjaardag. Het verhaal van de pc begon in 1981 met het verschijnen van de IBM 5150.

Bij IBM bestond begin jaren ‘80 de wens een gebruiksvriendelijke microcomputer te ontwikkelen van maximaal 1500 dollar. IBM verwachtte zelf niet zoveel van de pc, maar aan het eind van het introductiejaar waren er al 250.000 stuks verkocht.

Het eerste model had nog geen harde schijf en was traag. Maar het bouwsteenconcept was aantrekkelijk en enkele decennia lang was de pc een enorme groeimarkt. De laatste tijd zijn tabletcomputers meer in opkomst en dalen de verkoopcijfers van pc’s.

(Bron: Techzine.nl: <em>http://www.techzine.nl/nieuws/26987/ibm-pc-bestaat-inmiddels-30-jaar.html</em>).