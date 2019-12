17 inch laptops getest

Nieuws|De duurdere modellen 17 inch-laptops beschikken niet over de laatste wifi-technologie, terwijl je dit wel zou verwachten. Dat blijkt uit onze laatste test van februari.

Eind februari zijn er in totaal 12 nieuwe laptops getest. Het doel was om alleen 17 inch modellen te testen, omdat die groep nog relatief weinig geteste laptops bevat. Uiteindelijk waren maar 6 goed genoeg verkrijgbaar om in aanmerking te komen voor de test:

De laptops halen een eindoordeel tussen de 5,8 en 7,2. Ze wegen 2,5 a 3 kilogram en zijn vanwege hun gewicht vooral geschikt als bureaucomputer. Het is opvallend dat de duurdere modellen (boven de €550) niet voorzien zijn van de laatste wifi-techniek 802.11ac, terwijl de goedkopere Acer Aspire ES1-732-C8E0 en E5-774-36D4 hier wel over beschikken. Wel hebben de duurdere modellen een snelle processor en een ssd ingebouwd, wat de hogere prijs enigszins verklaart.

