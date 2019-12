Eerste indruk|Apple kondigde half juni een vernieuwing van hun Macbook notebooks aan. Naast een verbeterde Macbook Air en gewone Macbook Pro, is er nu ook een nieuw topmodel bijgekomen. Wat is er zo top aan dit model en is het een aanrader?

Wat is de Macbook Pro met Retina-scherm?

Het nieuwe topmodel van de Macbook Pro heeft als grootste verandering een ander soort scherm. De techniek achter dit nieuwe scherm, ook wel Retina-technologie genoemd, was al eerder op kleine schaal te zien op de iPhone 4(S) en iPad 3. Apple past dit nu dus toe op grotere 15" schermen. Bij het nieuwe Retina-scherm zitten de individuele pixels en beeldlijnen zo dicht op elkaar, dat ze niet meer met het blote oog zichtbaar zijn. De resolutie komt dan ook uit op 2880x1800 waar de normale Macbook Pro uitkomt op 1680 x 1050. Ter vergelijking: een Full-HD scherm heeft 2 miljoen pixels, dit Retina-scherm heeft er 5 miljoen! Er zitten vier keer meer pixels in deze nieuwe Macbook Pro dan in de "gewone" Macbook Pro. Bovendien claimt Apple dat het scherm voor 75% minder reflecteert en nog fraaiere kleuren kan tonen.

Weg met de harde schijf

Naast het vernieuwde scherm, zit deze Retina Macbook Pro vol met nog wat andere moderne snufjes. Hij is namelijk nog dunner (1,8 cm) en lichter (2 Kg) geworden dan de vorige Macbook Pro. Daarnaast is dit model uitgerust met een krachtige, nieuwe processor (Intel Core i7) met 4 rekenkernen voor extra snelheid. Standaard komt dit model met maar liefst 8 GB geheugen. Dit kan bij aanschaf worden opgehoogd naar maximaal 16 GB. Achteraf is het onmogelijk om nog meer geheugen bij te prikken dus is het van belang bij aanschaf de juiste keuze te maken.

Apple heeft met dit model de gewone harde schijf, met bewegende magnetische onderdelen, definitief de laan uitgestuurd. Deze nieuwe generatie Macbook Pro is standaard uitgerust met een snelle SSD-schijf van 256 GB (optioneel 512 GB). Bij SSD worden geheugenchips gebruikt in plaats van magnetische, draaiende schijven. Bovendien nemen SSD-schijven minder ruimte in dan de conventionele harde schijf, zijn ze schokbestendig, energiezuiniger en produceren ze minder geluid en warmte. Ook het traditionele cd\dvd-station heeft het, om ruimte te besparen, niet meer gehaald in deze notebook. Hetzelfde geldt voor de aansluiting voor een netwerkkabel.

Als klap op de vuurpijl is dit topmodel uitgerust met één van de beste grafische processoren van dit moment. Naast een krachtige grafische kaart, die veel energie verbruikt, zit er tevens nog een eenvoudige grafische chip in om juist energie te besparen. De nieuwe Mac bepaalt automatisch welke grafische hardware gebruikt moet worden voor een optimale balans tussen rekenkracht en energiegebruik. Apple claimt overigens een werktijd op een volle accu van 7 uur bij wat eenvoudig draadloos websurfen.



Moderne aansluitingen

Naast een sterk gemoderniseerde binnenkant, is er aan de buitenkant ook het nodige gemoderniseerd. De Retina Macbook Pro heeft twee usb 3.0 poorten aan boord. Bij gebruik in combinatie met usb 3.0 randapparatuur zal het overzetten van grote bestanden hierdoor tot wel 10x sneller gaan dan met usb 2.0. Uiteraard kunnen usb 2.0 apparaten ook gewoon worden aangesloten, maar mis je de extra snelheid. Daarnaast is deze Macbook Pro voorzien van twee Thunderbolt aansluitingen. Thunderbolt is technisch superieur aan (want nog sneller dan) usb 3.0, maar er is nog maar weinig Thunderbolt randapparatuur. Op dit vlak is deze notebook dus zeker klaar voor de toekomst.

Naast usb 3.0 en Thunderbolt aansluitingen is dit model voorzien van een HDMI-connector zodat hij snel en eenvoudig op een moderne tv aangesloten kan worden. Ook een geheugenkaartlezer ontbreekt niet. Uiteraard kan dit model overweg met alle soorten draadloze netwerken en ondersteunt hij zelfs de laatste versie van Bluetooth (4.0). Door het plattere ontwerp van deze Retina Macbook Pro, is de energie-connector ook platter geworden. Dit houdt in dat de typisch witte energieaansluiting van vorige Macbooks niet meer gaat passen. Apple biedt hiervoor een koppelstuk aan voor 10,- euro.

Macbook Pro met Retina-scherm: review

We hebben een aantal dagen intensief gewerkt met deze nieuwe en dure Retina Macbook Pro en zijn zeer enthousiast. Het nieuwe Retina-scherm is inderdaad, zoals Apple claimt, haarscherp. Je moet echt een paar keer met je ogen knipperen om het te zien en te geloven. Met name kleine letters en details blijven lees- en zichtbaar bij dit scherm, waar ze bij andere schermen al snel onleesbaar en wazig worden. Kleine kanttekening is wel dat wanneer je ogen niet meer optimaal zijn, de toegevoegde waarde van het Retina-scherm waarschijnlijk ook aan je voorbij zal gaan.

We zijn benieuwd hoe andere notebookfabrikanten op dit model reageren, en of ze zelf ook de superhoge resolutie in hun modellen gaan invoeren.

De claim van Apple dat het scherm minder reflecteert en nog mooiere kleuren kan weergeven, kunnen we bevestigen. Het scherm reflecteert nog wel achtergrondlicht, maar minder dan bij vorige Macbook Pro modellen. Over de fraaie afwerking en degelijke kwaliteit van de behuizing zijn we ook erg te spreken.

Krachtpatser

Deze Retina Macbook Pro is voorzien van de nieuwste (grafische) processoren en geheugenchips. De snelheidsmeting moet daardoor op papier hoge scores weergeven. Om dat in de praktijk te meten, hebben we een uitgebreide set aan snelheidsmetingen uitgevoerd. Hierbij moet gezegd worden dat we, om de prestaties te kunnen vergelijken met andere (Windows) notebooks, deze prestatiemeting onder Windows 7 hebben uitgevoerd. Apple levert zelf de benodigde stuurprogramma's (Bootcamp) aan voor gebruik van Windows op deze Retina Macbook Pro.

Een uitgebreide test met 3DMark Vantage en 3DMark11, testsoftware speciaal voor grafische metingen, toonde uitstekende prestaties van deze Retina Macbook Pro t.o.v. andere dure Windows notebooks. Het testprogramma Cinebench 11, dat zich ook richt op de pure rekenkracht van de processor met 4 rekenkernen, presenteert deze nieuwe Macbook Pro zelfs als winnaar boven alle andere nieuwe Windows notebooks.

We hebben naast uitgebreide metingen onder Windows, ook minder uitgebreide metingen gedaan onder Apple's eigen besturingssysteem, OS X. We hebben daarbij ter vergelijking een 1,5 jaar oude Macbook Pro gebruikt die ook een SSD-schijf en 8 GB intern geheugen aan boord heeft, maar een Intel Core i5 met 2 rekenkernen in plaats van de Intel Core i7 met 4 rekenkernen. Ook de versie van het OS X besturingssysteem is identiek.

Met behulp van het gratis programma Geekbench kwamen we op de nieuwe Retina Macbook Pro uit op een score van 11042. De oudere Macbook Pro toonde een score van 5188. De nieuwe Macbook Pro is in totaal dus ruim 2 maal sneller, en dat komt niet alleen door de krachtigere processor. Ook de betere grafische chip, sneller intern geheugen en rappere SSD zijn hier debet aan.

Werktijd op accu

We hebben de testprogramma's ook gebruikt om te kijken hoe snel we de accu volledig leeg kunnen krijgen. Bij dit testonderdeel laten we de Retina Macbook Pro dan ook net zolang intensieve rekentaken uitvoeren totdat hij erbij neervalt. Een zware test dus. En de resultaten zijn uitstekend. Na bijna 3 uur zwoegen, is de accu leeg. Dit houdt in dat deze notebook het bij gemiddeld gebruik rond de 5 a 6 uur gebruikt kan worden. Dat is dus iets minder dan Apple zelf claimt, maar nog steeds prima.

Aansluitingen en geluid

We vinden het jammer dat Apple ervoor heeft gekozen om het cd/dvd-station weg te laten, net zoals een aansluiting voor een netwerkkabel. Dit wordt goedgemaakt door twee usb 3.0 en twee Thunderbolt-aansluitingen. Hiermee kan deze Retina Macbook Pro optimaal aangesloten worden op alle (nieuwe) randapparatuur, en is daarmee volledig klaar voor de toekomst. Overigens kan altijd nog gekozen worden voor een los aan te schaffen cd/dvd-drive die via usb wordt gekoppeld. Ook een los aan te schaffen koppelstukje van usb naar een aansluiting voor een netwerkkabel is verkrijgbaar.

Apple heeft bij deze nieuwe Retina Mac twee extra speakertjes aan de zijkant geplaatst. Het geluid wordt hierdoor wat voller en rijker dan oudere Macbook Pro modellen. Het slimme is dat deze speakertjes tegelijkertijd dienstdoen als extra ingang voor koele lucht zodat de interne hardware niet te heet wordt. Door deze constructie hoor je het gezoem van de ventilatoren nog minder dan voorheen.

Conclusie

Met de nieuwe generatie Retina Macbook Pro modellen legt Apple de lat weer een stuk hoger. Met name het Retina-scherm is een waar genot om naar te kijken. Ook over de prestaties zijn we meer dan tevreden. Dat het Apple ook gelukt is om dit model nog dunner en lichter te krijgen, mag een technisch wondertje worden genoemd. Het enige grote nadeel van al dit moois, is dan ook de meer dan stevige prijs. Voor iedereen die dit model wil en kan betalen, is het een absolute aanrader.

Pluspunten

fantastisch scherm met hoge resolutie en mooie kleuren;

prima prestaties door snelle hardware;

voller geluid uit speakers;

kiest zelf welke grafische hardware te gebruiken;

standaard 8 GB intern geheugen;

snelle en degelijke SSD-schijf;

dunner dan vorige modellen;

lichter dan vorige modellen;

goede accuduur;

fraai afgewerkte behuizing;

voelt degelijk aan;

scherm reflecteert minder;

2 Thunderbolt-aansluitingen;

2 usb 3.0 aansluitingen;

HDMI-aansluiting;

geheugenkaartlezer aanwezig;

maakt minder herrie door ventilatoren.

Minpunten