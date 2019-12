Aldi-laptop aanbieding: veel voor weinig

Je moet maar net naar zo'n groot model op zoek zijn (het beeldscherm heeft een diagonaal van15,6 inch), maar dan heb je wel 'veel voor weinig'. De notebook draait op een krachtige Core i5-processor en is uitgerust met: een ruime hoeveelheid intern geheugen (8 GB), een harde schijf met 750 GB ruimte en een bovengemiddelde videokaart.

Blu-ray

Daarnaast bevat de laptop een Blu-ray speler. Een luxe voorziening die we eigenlijk nooit tegenkomen bij notebooks in deze prijsklasse Voor doorsnee computertaken, zoals tekstverwerken en internetten, draait deze machine zijn hand niet om. Zelfs de wat zwaardere games moet hij aankunnen en ook eenvoudig video bewerken moet ermee kunnen.

Wie met een budget van €549 zo veel mogelijk notebook wil aanschaffen doet er goed aan woensdag voor openingstijd bij het filiaal van de Aldi te gaan staan.

Let wel: de Medion Akoya P6812 is (nog) niet door ons getest; we noemen de laptop puur om zijn specificaties. In het reguliere testprogramma van laptops kijken we wél naar onder andere de prestaties, beeldkwaliteit, accuduur, herrie en degelijkheid.

De aanbieding staat toegelicht op de Aldi-website.