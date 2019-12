Eerste indruk|In april lanceerde Apple zijn eerste echte tablet-PC, de iPad. Kenmerkend aan deze nieuwe productcategorie is dat er geen apart toetsenbord meer is. Het scherm is de computer, het toetsenbord en de muis in één.

Meneer Strubbe en de iPad2

Meneer Strubbe is 86 jaar oud en stokdoof. Zijn MS-DOS computer uit 1996 is hem nog erg dierbaar. Nooit storingen en nooit een virus. Maar een nieuwe ontwikkeling heeft de MS-DOS computer toch een beetje naar de zolderkamer verdreven

Meneer Strubbe 'Ik gebruik elke dag mijn MS-DOS-computer uit 1994 om mailtjes te schrijven. Maar nu ik een iPad heb, kan ik lekker mailen vanuit mijn makkelijke stoel.'.

De Consumentenbond filmde deze senior-iPadgebruiker en dit Youtube-filmpje werd al door honderdduizenden mensen bekeken.

Wat is de iPad?

Geteste versie: 32 GB, Wifi + 3G, Nederlandse versie.

Beschikbaarheid Nederland: sinds juli 2010.



Is de iPad de ultieme gadget waar je niet meer zonder kunt? Of is het gewoon weer een hype die over een paar maanden vergeten is?



We hebben voor deze eerste indruk gekeken naar aspecten als het gebruiksgemak, de mogelijkheden en de prestaties.

Afmetingen en gewicht

De iPad is Apple’s nieuwste product dat voortbouwt op het besturingssysteem en succes van de iPhone. Het grote verschil is uiteraard het formaat van het apparaat zelf en het scherm. De iPad is 242,8 mm hoog, 189,7 mm breed en 13,4 mm diep. Het model dat wij hebben getest weegt 0,68 Kg, de versie met 3G weegt 0,73 Kg.

De iPad heeft een 9,7 inch reflecterend, multitouch breedbeeldscherm gebaseerd op LED-technologie. Hierdoor kan de iPad een schermresolutie aan van 1024 x 768 pixels.

Draadloze mogelijkheden

Het basismodel heeft alleen 802.11N Wifi en Bluetooth 2.1 aan boord. De versie die wij hebben getest, heeft ook 3G(-netwerk) en GPS onder de motorkap. Net als de iPhone 3GS bezit de iPad ook een digitaal kompas. In combinatie met de GPS-chip die in de duurdere iPads zit, wordt volledige turm-by-turn-navigatie zoals TomTom biedt, mogelijk. Verder zit er een versnellingsmeter en sensor voor omgevingslicht in zowel de Wifi- als 3G-versies van de iPad.

Processor en accu

De iPad is gebaseerd op een processor die draait op een snelheid van 1 Gigahertz en door Apple zelf is ontworpen. Het apparaat is beschikbaar in 16, 32 of 64 Gigabyte versies. Als accu heeft Apple gekozen voor een oplaadbaar lithium-polymeer exemplaar van 25 Wattuur. Apple claimt dat de iPad het met deze accu 10 uur op een volle lading kan volhouden. Opladen kan via een lichtnetadapter of usb-kabel naar een computer.

Bediening en aansluitingsmogelijkheden

Net zoals bij de iPhone zit er slechts één knop aan de voorkant van het apparaat. Met deze knop ga je terug naar het hoofdmenu. Bovenaan de iPad vinden we een aan-/uitknop, aan de zijkant een knop om de schermoriëntatie vast te zetten of juist mee te laten bewegen tussen landschap- of portretmodus. Aan de zijkant vinden we tevens nog een volumeregelaar. De iPad is uiteraard voorzien van een standaard 3,5 mm koptelefoon uitgang, ingebouwde speakers en een ingebouwde microfoon. Helemaal aan de onderkant zit een dockconnector waarmee je de iPad kunt aansluiten op o.a. een extern toetsenbord of oplaadstation. De iPad kan aangesloten worden op zowel een Apple-computer als op een Windows-pc. Vereiste is dan wel een vrije usb-poort en iTunes. De iPad heeft een ingebouwde ondersteuning voor de Nederlandse taal. Dit geldt ook voor de ondersteuning van toetsenbord en woordenboek.

Standaard staat er een flink aantal applicaties voorgeïnstalleerd op de iPad, veel hiervan zijn vergelijkbaar met de iPhone-varianten, maar duidelijk aangepast en geoptimaliseerd voor de iPad. Zo is de iPad standaard uitgerust met Apple’s eigen browser, Safari.



Scrollen door webpagina’s en inzoomen gaat 'traditioneel' met de vingers.

Ook mailen kan standaard met de iPad. Apple heeft hiervoor een speciale versie van de iPhone Mail- applicatie gemaakt die optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van de iPad.

Zowel bij mailen als surfen is invoer via een toetsenbord onvermijdelijk. Apple heeft dit opgelost door een virtueel toetsenbord op het scherm te toveren. Wanneer de iPad in de breedte wordt gelegd, zijn de toetsen van dit virtuele toetsenbord praktisch even groot als echte toetsen op een pc-toetsenbord.

Foto, video en muziek

De iPad kan standaard overweg met foto’s, ook al is er geen camera in het apparaat aanwezig. Navigeren door foto's kan door de vingers te gebruiken, net als bij het surfen op internet en het gebruiken van applicaties.

Foto’s kunnen schermvullend of in stapels bekeken worden, waarbij tevens zichtbaar wordt waar ter wereld de foto’s gemaakt zijn. Dit heet geo-tagging.

De iPad foto-applicatie kan verder gezichten herkennen en daardoor foto’s met alleen specifieke mensen erop tonen.

Importeren van foto’s kan door direct een digitale fotocamera aan te sluiten via de optioneel verkrijgbare cameraconnector of sd-kaartlezer.

Naast foto’s kan de iPad ook video’s aan, zowel beeldvullend als in een klein scherm. Het videoprogramma wordt ook met de vingers bediend. Apple claimt een kijkhoek van 178 graden waardoor meerdere mensen kunnen genieten van een film.

Door de resolutie van het scherm kan de iPad overweg met 720p HD-video. Naast eigen videomateriaal kunnen ook Youtube-filmpjes worden bekeken en kun je video’s op je Facebookpagina zetten.

Vanzelfsprekend weet de iPad ook raad met muziek. Net zoals op de iPhone kun je middels iTunes muziek importeren, beheren en aankopen. Met de iPad kun je vervolgens zoeken op nummer, album, artiest of bladeren door schermvullende albumhoezen.

Navigeren

Net als bij de iPhone is ook Google Maps een ingebouwde applicatie op de iPad. Hiermee kun je, mits je een internetverbinding hebt, de hele wereld in kaart brengen en op eenvoudige wijze de weg naar een bestemming vinden.

Met de 3G-versie krijg je ook GPS-functionaliteit waardoor de positie nauwkeurig kan worden vastgesteld. Er is dan nog wel aparte navigatiesoftware nodig zoals TomTom voor de iPhone/iPad of de navigatiesoftware van Navigon.

Notities, agenda en adressenboek

Verder vinden we nog een notitieblok, adressenboek en agenda-applicatie op de iPad. Ook zit er een handige zoekfunctie (gebaseerd op Spotlight) op de iPad die het hele apparaat doorzoekt naar een bepaald woord.

Gaming

Een nieuwe markt die Apple onlangs heeft aangeboord en waar de iPad duidelijk ook niet vies van is, is die van de computergames. De interne hardware van de iPad is meer dan genoeg uitgerust om moderne 3D-games te draaien. Er zijn dan ook al duizenden iPhone-games beschikbaar die al meteen werken op de iPad.

Apps

Naast de standaard ingebouwde applicaties, is het ook met de iPad mogelijk om nieuwe apps te downloaden en daarmee de veelzijdigheid van het apparaat te vergroten. Op dit moment zijn er zo’n 180.000 iPhone-apps die allemaal gebruikt kunnen worden op de iPad. Daarnaast zijn er ook 3.500 specifieke iPad-apps die gebruik maken van de extra mogelijkheden ervan. De App-store werkt op de iPad, identiek aan de iPhone-versie.

Onze bevindingen

Ondanks dat de iPad geen foto-/videocamera heeft, lijkt het een echte alleskunner die gebruiksvriendelijk is en een trans-Atlantische vlucht mee kan op een volle acculading. De vraag is natuurlijk hoe de iPad in de praktijk werkt en bevalt? De Consumentenbond heeft de iPad uitvoerig getest.

Lees onze uitgebreide gebruikerservaringen

Inmiddels heeft Apple in 2012 de 3e generatie iPad op de markt gebracht. Lees onze review.

Apple iPad review

Hoe bevalt de iPad in de praktijk? De Consumentenbond heeft intensief met de iPad gewerkt. Wat zijn onze eerste bevindingen van Apple's tablet pc?

In de doos

In de doos vinden we - naast uiteraard de iPad zelf - een kleine adapter, een kabel om de iPad aan te sluiten op de computer en een summiere handleiding.

We missen een eenvoudig hoofdtelefoontje.

Fysieke eigenschappen

Opvallend aan de iPad is dat het scherm geen breedbeeldformaat (16:9/16:10) heeft, maar 'ouderwets' 4:3. Dit zou kunnen aangeven dat Apple (het openbreken van) de markt van de elektronische boeken van groter belang acht dan die van films. Boeken bekijken op een breedbeeldscherm zou een rare ervaring zijn omdat geen enkel boek dit formaat heeft. Films die in breedbeeld zijn opgenomen, kunnen kunstmatig worden aangepast naar een 4:3-scherm.

Opvallend is dat de iPad flinke zwarte randen om het scherm heeft. Het scherm bedekt dus niet de hele voorkant van het apparaat. Het scherm reflecteert erg. Gebruik in de zon wordt hierdoor een onmogelijke opgave. Tevens zijn vlekken van vette vingers snel zichtbaar.

De buitenkant is gemaakt van aluminium (achterkant) en glas (voorkant). Het is nog niet duidelijk hoe krasgevoelig beide materialen zijn, maar over het algemeen maakt de iPad een robuuste indruk.

Vergelijken we het gewicht met dat van een netbook (gemiddeld 1,2 Kg), dan lijkt de 680 gram van de iPad weinig. Toch vindt bijna iedereen die ons testmodel tot nu toe in de handen heeft gehad hem net wat te zwaar. Zeker na verloop van tijd breekt het gewicht op en wordt het apparaat neergelegd in plaats van vastgehouden.

Ingebruikname en configuratie

De iPad moet uiteraard eerst opgeladen worden voor hij gebruikt kan worden. Opladen kan op twee manieren:

Door de USB-kabel te koppelen aan een computer;

Door dezelfde kabel te gebruiken in combinatie met de adapter die in het stopcontact gestoken moet worden.

Om muziek, podcasts, foto’s en applicaties te synchroniseren, heeft de iPad het programma iTunes nodig. Dit is er voor zowel Apple- als Windows-computers. Het is ook mogelijk via de ingebouwde iTunes- en App Store multimedia en app’s te downloaden (overigens geldt dit nog niet voor films en series in Nederland.).

De iPad is, net zoals de iPhone, volledig naar wens in te stellen. Zo is de iPad in meerdere talen te gebruiken, ondermeer in het Nederlands. Het is mogelijk het apparaat te vergrendelen met een code. Er zit een ingebouwd ouderlijk toezicht in dat zorgt voor allerlei beperkingen wat betreft de mogelijkheden voor bekijken/beluisteren van content.

Uiteraard is volledig in te stellen welke draadloze netwerken wel of niet gebruikt mogen worden. Als een wachtwoord wordt ingevoerd om toegang te krijgen tot een draadloos netwerk, wordt dit opgeslagen en zal de iPad er niet meer naar vragen.

Verder is het mogelijk om een achtergrond in te stellen, de iPad als fotolijstje te gebruiken en uiteraard specifieke instellingen aan te passen met betrekking tot mail, agenda en contactenlijsten.

Gebruiksgemak

De iPad wordt praktisch op dezelfde manier bedient als de iPhone. Het scherm toont maximaal 20 iconen per pagina. Elk icoon vertegenwoordigt een functionaliteit of applicatie. Denk aan de muziekspeler (iPod), mail, YouTube of agenda. Door met de vinger te drukken op een icoon start de functionaliteit of de applicatie. Wanneer het scherm gevuld is met meer dan 20 iconen wordt automatisch een nieuwe pagina gemaakt. Door met de vinger een 'zwiep' te geven, ga je naar de volgende pagina met iconen.

Ook zit er net als bij de iPhone slechts 1 fysieke knop aan de voorkant. Hiermee kom je terug op het bureaublad waar de iconen staan. De knop aan de voorkant gebruik je bijvoorbeeld wanneer je in een applicatie zit en deze wilt beëindigen.

Het apparaat kan op twee manieren worden vastgehouden, vergelijkbaar met landschap en portret bij printpapier. Je kunt hem vasthouden als grote iPhone of hem een kwart slag draaien zodat het net een TV is. Het scherm draait dan mee afhankelijk van de positie. Het is mogelijk om de oriëntatie te vergrendelen zodat hij niet telkens meedraait. Dit kan door gebruik te maken van een (echt) schakelknopje aan de zijkant.

Net als de iPhone bezit de iPad een virtueel toetsenbord om gegevens en woorden mee in te voeren. Het grote verschil met de iPhone is de omvang. Het virtuele toetsenbord is bijna net zo groot als een volledig notebook-toetsenbord en doet niet onder voor een fysiek netbook-toetsenbord. Met name in landschap-weergave zijn de toetsen dusdanig groot dat je er nooit meer naast zit. Het virtuele toetsenbord reageert snel en soepel. Al is voor het schrijven van grote documenten of verslagen is een echt toetsenbord toch geschikter, alleen al vanwege de hoek waaronder de handen staan.

Prestaties

Door de snelheid laat de iPad duidelijk laat zien dat het geen 'opgeblazen' iPhone is. Apple heeft speciaal voor zijn tablet-pc een eigen processor ontwikkeld, het kloppend hart van de iPad. De Apple A4-processor draait op een kloksnelheid van 1 GHz en is gemaakt om zo zuinig mogelijk te zijn maar toch goede prestaties te leveren. Dit is te merken. De bediening gaat vlot en soepel. Applicaties zoals Maps, spelletjes, het bekijken van mail en filmpjes verloopt erg prettig. De vraag is natuurlijk of deze soepelheid invloed heeft op de accuduur. Gelukkig heeft Apple hier goed over nagedacht.

Meestal wordt de accuduur van een apparaat door de fabrikant erg overdreven. Claims zijn gebaseerd op optimale scenario’s waar het betreffende apparaat zo lang mogelijk 'in leven' blijft zodat fabrikanten kunnen zeggen dat hun product wel uren mee kan. Maar in de praktijk blijkt dat wanneer je het apparaat intensief gebruikt, er maar weinig overblijft van de uren waar de fabrikanten het vaak over hebben.

Apple claimt dat de iPad wel 10 uur mee kan gaan. Die vlieger gaat niet helemaal op, maar de realiteit ligt deze keer wel erg dicht bij de claim. De iPad is zuinig. We hebben inderdaad gezien dat het apparaat bij licht gebruik (surfen, mail, muziek en soms niet in gebruik) zo’n 10, soms wel 11 uur mee kan gaan totdat hij ermee stopt. Wanneer het apparaat wordt gebruikt waar hij óók voor gemaakt is - het bekijken van films en spelen van mooie (3D) spellen - gaat hij minder lang mee, zo'n 7 tot 8 uur. Toch zijn er nog steeds zeer weinig net-of notebooks die dit kunnen evenaren. Ook de iPhone en de Google Nexus One smartphones halen dit niet.

We vragen ons wel af hoe het zit met de accuduur van de iPad wanneer de OS 4.0-software uitkomt met multitasking. Deze nieuwe mogelijkheid kan een flinke invloed hebben op de accuduur van de iPad.

Scherm

Het LED-scherm van de iPad is fraai. Ook wanneer we de felheid van het scherm van de automatische stand halen en op een lager niveau zetten, zijn de kleuren en diepte van zwart en wit imponerend. Jammer dat Apple de consument niet de keuze geeft voor een reflecterend of mat scherm.

Door het ontwerp van de iPad, namelijk zo plat als mogelijk, is er geen ruimte voor warmtegeleidende oplossingen zoals een kleine ventilator. Tijdens onze testperiode kwam het kwik in de zon iets boven de 20 graden. We lieten het apparaat een half uur in de zon liggen waarna we het weer wilden gebruiken. Tot onze verbazing was op het scherm te lezen dat de iPad te heet was geworden en moest afkoelen. Na 15 minuten in de schaduw konden we hem weer gebruiken. We vragen ons af hoe dit gaat wanneer het hartje zomer is, de temperatuur rond de 30 graden ligt en je in de zon op een terrasje de iPad wilt gebruiken.

Veelzijdigheid

Apple-voorman Steve Jobs kondigde het al aan: Een product dat staat tussen een smartphone en moderne net-/notebook moet niet alleen alles kunnen wat die beide producten ook kunnen, maar ook nog eens beter. De iPad kan veel en heeft de potentie om zowel een smartphone als een net-/notebook onnodig te maken.

Surfen

Standaard staat Apple’s Safari browser geïnstalleerd op de iPad. Een prima browser die niet onder doet voor Internet Explorer. Het scherm met een resolutie van 1024 x 768 is prima om goed mee te surfen. Uiteraard kan worden ingezoomd door op een gedeelte van het scherm te tikken of twee vingers te gebruiken om een gedeelte uit te vergroten.

Waarom zou je de iPad gebruiken om te surfen in plaats van een net-/notebook? Het antwoord zit hem in het gewicht, formaat en accuduur. Helaas weigert Apple nog steeds om de iPad, zoals de iPhone, geschikt te maken om op Flash-gebaseerde films af te spelen. Wanneer je via Safari naar uitzendinggemist.nl gaat, zie je een zwart blok waar een filmfragment had moeten staan.

Dit euvel is op de lossen door de Uitzendinggemist-App via iTunes te downloaden en deze in te zetten om de inhoud van deze site te bekijken. Een andere reden om de iPad te gebruiken bij het bezoeken van websites is het feit dat hij geen opstartduur en afsluittijd heeft. Wanneer je bijvoorbeeld spontaan een website wilt bezoeken, druk je op de aan-knop en kun je direct surfen. De iPad hoeft niet op te starten zoals een computer en ook afsluiten (klep dichtdoen bij een notebook) is niet nodig.

eBooks

We hebben de iBook-app op de iPad gezet en een aantal boeken gelezen. De iBook-app staat standaard niet geïnstalleerd op de iPad. Vergeleken met andere e-readers, zoals de Sony PRS-300 en Amazon Kindle, viel als eerste de snelheid op van de iPad. Er is geen noemenswaardige wachtijd bij het vergroten of verkleinen van lettertypen. Boeken die in bibliotheek aanwezig zijn, zijn snel inzichtelijk en ook het omslaan van een pagina verloopt soepel en fraai.

Het kwalitatief hoogwaardige scherm van de iPad, met levendige kleuren dragen bij tot het leesgenot van een eBook. We merken wel dat het lezen van een eBook in de zon niet werkt, het scherm reflecteert hier in veel gevallen teveel voor. Tevens merkten we dat na verloop van tijd de iPad wat zwaar begint te worden. Op de schoot leggen of schuin tegen de knieën is een oplossing. Wellicht dat slimme fabrikanten hier een oplossing voor bedenken in de vorm van een accessoire.

Naast boeken hebben we een aantal kranten, tijdschriften en Marvel-stripboeken gelezen. Ook in deze gevallen doen eerdergenoemde voor- en nadelen zich voor. Het wachten is nu op tijdschriften en kranten die volledig gebruik maken van alle multimediale mogelijkheden van de iPad, zoals bewegend beeld in artikelen en bijbehorende geluidsfragmenten bij het lezen van een spannende passage in een eBook.

Fotolijstje

De iPad kan worden gebruikt als een fotolijstje. Alle foto’s die van internet zijn gehaald of via iTunes zijn geïmporteerd, kunnen als een soort van diavoorstelling worden getoond. De aparte fotoapplicatie maakt van de iPad een digitaal fotoboek waar eenvoudig, snel en intuïtief door hele ladingen foto’s genavigeerd kan worden.

Muziek en films

Met de iPad kun je, op dezelfde manier als met de iPhone, naar muziek luisteren. Muziek kun je op het apparaat zetten (kopen) via het ingebouwde iTunes of door deze te synchroniseren met een computer met iTunes erop. Ook gratis podcasts of vodcasts (video podcasts) kunnen worden bekeken en beluisterd.

Apple heeft, ook net als op de iPhone, standaard een YouTube-applicatie op de iPad gezet. Hiermee kan alles wat op YouTube staat, worden bekeken. Het geluid komt uit twee kleine speakertjes onderaan het scherm. Het klinkt beter dan dat van een iPhone, maar verwacht geen woonkamervullend geluid.

Films die in het 16:9-formaat zijn opgenomen, worden standaard in de volle breedte getoond maar je ziet boven en beneden wel zwarte randen. Dit is op de lossen door een icoon in de afspeelbalk aan te raken. Breedbeeldvideo wordt dan beeldvullend weergegeven, maar je mist dan wel aan de zijkant gedeelten van het beeld.

Mailen

De iPad wordt geleverd met een mailapplicatie. Het is mogelijk om verschillende soorten mailproviders te gebruiken, zoals Gmail en Hotmail. Mailen gaat intuïtief en eenvoudig, zeker voor iPhone gebruikers.

Spelletjes

Wellicht is het spelen van computerspellen niet het eerste waar je aan denkt bij de iPad, maar Apple heeft speciaal hiervoor een extra grafische chip ingebouwd. Het resultaat mag er zijn. Apple's tablet toont zonder moeite ingewikkelde 3D-spellen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Wanneer we kijken naar andere mobiele speelapparaten zoals de Sony PSP en Nintendo DS blaast de iPad grafisch de concurrentie weg. Ook de HD-resolutie en lange accuduur helpen hierbij.

Veel speciale spellen hebben ook een koppeling met sociale netwerksites zoals Facebook en Twitter. Zodra een level is gehaald, kan volautomatisch een schermafbeelding en melding worden geplaatst op je persoonlijke pagina zodat alle vrienden dit kunnen zien.

Apps

Het mooie van de iPad is dat het apparaat overweg kan met alle applicaties van de iPhone. De applicaties werken niet alleen sneller, maar zijn ook beeldvullend te maken door op het knopje '2x' te klikken. Het is wel goed zichtbaar dat de applicatie uitvergroot is om het scherm van de iPad te vullen. De verwachting is dat veel applicaties op een zeker moment zien of ze op een iPhone of iPad draaien en zelf een optimaal beeldvullend en scherp beeld genereren.

Er zijn al een paar duizend speciale iPad-apps die gebruik maken van alle mogelijkheden. Opvallend is dat deze apps, waar we er een aantal van gekocht hebben, zeer scherp beeld opleveren en echt in HD-resolutie draaien. Een mooi voorbeeld hiervan is een 3D-autoracespel dat tevens de bewegingssensor van de iPad weet te gebruiken. Het besturen van de raceauto gebeurt door de iPad als een echt stuur te bewegen.

Net als bij de iPhone zijn er betaalde en gratis apps. Hierdoor is het mogelijk om eerst een app uit te proberen alvorens te kopen. Opmerkelijk is dat er een aantal apps en mogelijkheden missen die wel op de iPhone zitten. Zo is het standaard niet mogelijk om Aandelen en het Weer te bekijken op de iPad.

Wat betreft besturingssysteem draait de iPad op Apple OS 3.2 waar iPhones gebruik maken van Apple OS 4.1. Binnenkort komt Apple met versie 4.x van zijn mobiele besturingssysteem. Dit bevat ondermeer multi-tasking en de mogelijkheid iconen/apps onder te brengen in verschillende mappen.

Overigens zijn alle standaard-apps die op de iPad worden geleverd, zoals Agenda, Contactpersonen en Mail speciaal aangepast voor de iPad zodat ze optimaal gebruik maken van het scherm. Wanneer de iPad wordt gedraaid, laat bijvoorbeeld het mailprogramma een andere weergave zien die beter gebruik maakt van de gekozen oriëntatie (landschap of portret).

iPad in Nederland

De Apple iPad werd in juli 2010 in Nederland gelanceerd. Het apparaat is sindsdien her en der verkrijgbaar, bijvoorbeeld in warenhuizen en uiteraard ook in de Apple Stores. Ook de 3G-versies voor gebruik onderweg (3G staat voor mobiel internet) zijn los te koop, maar je kunt de iPad inmiddels ook met een mobiel data-abonnement krijgen. Bij T-Mobile (ook leverancier van de Apple iPhone) zijn er verschillende abonnementen voor mobiel gebruik beschikbaar.

Conclusie

Is de Apple iPad de revolutionaire gadget of kun je hem beter vergeten? Het antwoord zit er nu nog een beetje tussen in. Vergeet het nu even, maar hou hem een half jaartje eens in de gaten en kijk dan nog eens. Dit neemt niet weg dat de uitwerking en het concept vernieuwend te noemen zijn. Alle personen die we de iPad in de handen hebben gedrukt om de eerste indruk te peilen, waren enthousiast.





Pluspunten:

Intuïtieve besturing;

Soepel en snel;

Lange accuduur;

Goede kleurweergave scherm;

Hoge resolutie scherm;

Terugwaards compatible met alle iPhone-apps;

Surfen werkt snel en intuïtief;

Beste ebook-ervaring tot nu toe;

Veelzijdig apparaat.

Minpunten:

Hoge prijs;

Reflecterend scherm dat zeer hinderlijk is bij zonlicht;

iBook applicatie nog niet bruikbaar in Nederland;

Relatief weinig iPad-applicaties;

Vette vingers snel zichtbaar;

Geen weer- en aandelenapplicatie;

Net iets te zwaar;

Niet bruikbaar bij te hoge temperatuur.

Tablet pc's vergelijken?

Bekijk ons dossier over Tablet pc's

Inmiddels heeft Apple in 2012 de 3e generatie iPad op de markt gebracht. Lees onze review.