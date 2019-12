Eerste indruk|Met de Apple Magic Trackpad kun je de muispijl bewegen door met de vingers over het oppervlakte van de trackpad te glijden. Handig of niet?

Wat is de Apple Magic Trackpad?

Via de Magic Trackpad bedien je een desktop Mac met je vingers, net als bij de iPhone of iPad en de onlangs uitgebrachte Magic Mouse.

Met de Magic Trackpad bracht Apple onlangs weer eens een compleet nieuw product uit, de Magic. De gebruikte technologie is echter niet echt nieuw. Sinds een aantal jaar wordt namelijk elke Macbook (Pro) voorzien van een interne (kleinere) trackpad met een glazen toplaag. Hierdoor is er minimale wrijving en glijden de vingers soepel over het oppervlakte. De Magic Trackpad gebruikt net als de Apple Magic Mouse Bluetooth om draadloos met de computer te communiceren. De reikwijdte is een aantal meters.



Je Mac bedienen met vingerbewegingen, werkt dat? Lees onze bevindingen met de Apple Magic Trackpad

Apple Magic Trackpad review

Eenvoudig installeren

Om de fraai afgewerkte Magic Trackpad te kunnen gebruiken, dient hij voorzien te worden van twee meegeleverde AA-penlites. Daarnaast levert Apple een summiere handleiding die helaas niet in het Nederlands is. Gelukkig is het product dusdanig eenvoudig in gebruik dat dit niet echt een gemis is. Nadat de penlites zijn geïnstalleerd, drukken we op de enige knop die het apparaat heeft en gaat de Trackpad draadloos op zoek naar een computer. Die computer dient dan uiteraard ook Bluetooth te hebben.

Windows problemen

De volgende stap is het 'paren' van de twee apparaten. Bij onze Apple testcomputers ging dit probleemloos en snel. Echter, op een gewone Windows (7) computer ondervonden we wat problemen. Apple claimt overigens ook niet dat het product op een Windows pc zou werken. We hebben de Magic Trackpad met enige moeite wel aan de praat gekregen onder Windows, maar dan ontbreken de speciale functies zoals met meerdere vingers inzoomen, slepen en draaien.

Op Apple computers waar via Bootcamp ook Windows op draait, werkt de Magic Trackpad wel goed. Hij is volledig functioneel na het installeren van speciale drivers. Het lijkt daarom op een bewuste actie van Apple om verstokte Windows gebruikers buiten te sluiten.

Soepele werking

Na installatie werkt de Magic Trackpad soepel en intuïtief. Het grotere oppervlak dan de interne trackpad van Macbook (Pro) systemen is een welkome toevoeging. Dit neemt niet weg dat bezitters van een moderne Macbook (Pro), waar al een soortgelijke, iets kleinere trackpad op aanwezig is, weinig toegevoegde waarde zullen vinden in de Magic Trackpad.

Conclusie

De Magic Trackpad is een fijne en handige manier om een Apple computer te bedienen. Windows gebruikers hebben weinig aan de beperkte mogelijkheden van de Magic Trackpad. Bezitters van een nieuwe MacBook met vergelijkbaar Trackpad moeten zich ook tweemaal bedenken of ze extra willen betalen voor slechts een iets groter oppervlak. Met name gebruikers van oudere Macbook’s en iMac’s zullen de meeste baat hebben bij de Magic Trackpad.

Pluspunten

Soepel navigeren

Groot oppervlak

Fraaie afwerking

Inclusief penlites

Minpunten