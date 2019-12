Oudere modellen MacBook Pro 15 inch hebben risico op brandgevaar

Update 16 augustus 2019

Zowel de Amerikaanse (FAA) als Europese (EASA) luchtvaartautoriteiten waarschuwen reizigers over de getroffen MacBooks. Zorg ervoor dat Apple jouw MacBook repareert zodat deze ook het vliegtuig in mag.

Oudere generatie

Nieuwere MacBooks zijn niet getroffen. Heeft jouw MacBook een touchbar (smal aanraakscherm in de vorm van een strook) of een toetsenbord met flinterdunne toetsen? Dan hoef je je geen zorgen te maken.

De betrokken laptops werden voornamelijk verkocht tussen september 2015 en februari 2017. Het gaat om het model met de oude vormgeving, te herkennen aan de wat dikkere toetsen, kleiner touchpad en herkenbare luidsprekergril aan de rechter- en linkerkant van het toetsenbord.

Controleer jouw MacBook - Stap 1

Het serienummer bepaalt of jouw MacBook in aanmerking komt voor een gratis reparatie. Je vindt deze eenvoudig door je MacBook Pro op te starten en daarna linksboven in de menubalk op het appeltje te klikken, dan klik je op 'Over deze mac'. Vervolgens verschijnt er een scherm met allerlei informatie over jouw MacBook Pro, waaronder het serienummer.

Controleer jouw MacBook - Stap 2

Nu je het serienummer weet ga je naar de speciaal ingerichte pagina van Apple, waar je je serienummer invult. Als blijkt dat jouw MacBook Pro een risico vormt op brandgevaar, dan maak je een afspraak bij een erkende Apple serviceprovider of een Apple Store.

