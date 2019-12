Eerste indruk|Asus introduceert in december één van de eerste notebooks gebaseerd op het Ultrabookconcept. Is de Asus Zenbook UX31E-RY009V een concurrent voor de Apple Macbook Air?

Wat is de Zenbook UX31E-RY009V?

De Asus Zenbook UX31E-RY009V is de eerste notebook die gebaseerd is op Intel's Ultrabookconcept. Kenmerkend aan deze nieuwe generatie computers is dat ze zeer licht en dun zijn. Ultrabooks zoals deze Asus moeten de concurrentie aangaan met tablets, maar ook met Apple's Macbook Air.

Specificaties van de Asus Zenbook UX31E-RY009V

De Zenbook die wij hebben getest, heeft een 13,3 inch scherm en een snelle Intel i5 processor aan boord. Bovendien is dit model voorzien van 4 GB intern geheugen en een 128 GB SSD voor opslag van bestanden. Asus levert dit model standaard af met een 64-bit Nederlandse Windows 7 Home Premium, maar zonder cd/dvd-speler. De ingebouwde webcam heeft een vrij lage resolutie van 0,3 MegaPixels.

Bovendien kan de Zenbook UX31E-RY009V overweg met Bluetooth en draadloze netwerken. Het scherm heeft een resolutie van 1600 x 900 pixels. Qua aansluitingen zit het ook wel goed, deze notebook heeft een Micro-HDMI aansluiting om hem te koppelen aan een modern HD-scherm. Naast één usb 2.0 poort heeft Asus dit model ook voorzien van een usb 3.0 poort, herkenbaar aan de blauwe connector. Uiteraard heeft deze notebook ook een geheugenkaartlezer.

Duurder exemplaar

Asus levert naast dit model ook nog een duurder exemplaar met een snellere processor (Intel i7) en 256 GB SSD-schijf. Dit model (UX31E-RY010V) gaat voor €1400 over de toonbank.

Asus biedt 24 maanden garantie op de notebook zelf en 12 maanden op de accu.

Lees de review van de Asus Zenbook UX31E-RY009V.

Asus Zenbook UX31E-RY009V: review

De door ons geteste UX31 Zenbook wordt geleverd in een fraaie doos met een korte, maar duidelijke Nederlandstalige handleiding. Asus levert een aantal verloopstekkertjes mee en de adapter is een stuk compacter dan we gewend zijn. In de doos zit ook nog een eenvoudige opberghoes (sleeve). De notebook zelf voelt degelijk aan, is deels gemaakt van aluminium en ziet er aantrekkelijk uit. De Asus Zenbook UX31E-RY009V weegt slechts 1,4 Kg, is compact (17 mm dik) en daardoor prima draagbaar.

Crapware

Het scherm van de Asus Zenbook UX31E-RY009V is helder, biedt mooie kleuren en de hoge resolutie van 1600 x 900 pixels is een lust voor het oog. Jammer dat het scherm reflecterend is, je ziet dan al snel achtergrondverlichting of jezelf in het beeld. Zowel het toetsenbord als de touchpad stralen luxe uit en werken fijn. Van de 128 GB opslagruimte houden we er 111 GB netto over. De hoeveelheid extra software die Asus er alvast op heeft geïnstalleerd (crapware) is daar mede debet aan. Ook de beperkte proefversie van beveiligingssoftware en een eenvoudige (Starter-)versie van Microsoft Office 2010 zorgen voor minder ruimte op de toch al krappe SSD-schijf. Voor een sneller en schoner systeem moet je de Asus-software zelf eerst weghalen.

Prestaties

Deze Zenbook UX31E-RY009V zet prima prestaties neer door de snelle hardware. Met name de SSD-schijf (zonder bewegende onderdelen) gooit hoge ogen. De zwakste schakel is het videogedeelte: goed genoeg voor (HD) films, Google Earth en eenvoudige spellen, maar niet geschikt voor moderne en complexe 3D-games. Bij normaal tot licht gebruik van deze notebook gaat hij ruim 5,5 uur mee op een volle acculading.

Concessies

Door zijn compacte formaat heeft Asus een aantal concessies moeten doen. De eerste is het ontbreken van een cd/dvd-station. Wil je aan de slag met schijfjes, dan moet je een extern station los aanschaffen. Een andere concessie is het aantal aansluitingen: daar blinkt deze Asus Zenbook UX31E-RY009V niet in uit doordat er maar 2 usb-poorten aanwezig zijn. Wil je meer dan 2 usb-apparaten aansluiten, dan is een usb-hub (soort verdeeldoos voor meerdere usb-aansluitingen) de enige oplossing. Ook de micro-HDMI-aansluiting vraagt om een speciale HDMI-kabel of een apart koppelstukje. Beide moeten los worden aangeschaft.

Asus Zenbook UX31E-RY009V: conclusie

Asus levert met de Zenbook UX31E-RY009V een mooie, maar ook dure notebook af. De afwerking, het formaat en het scherm zijn duidelijke pluspunten. Het ontbreken van aansluitingen en een cd/dvd-station zijn duidelijke minpunten. Wil je een Macbook Air maar dan zonder Apple's OS X-besturingssysteem, dan is deze Asus Zenbook UX31E-RY009V een zeer goede keus.