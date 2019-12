Wat is de AT-tablet?

De AT-Tablet is de eerste 10" tablet met Windows 7 en ondersteuning voor mobiel internet (3G). Het aanraakgevoelige scherm heeft een resolutie van 1024 bij 600 pixels en ondersteunt multitouch, net als de iPad en de Samsung Galaxy Tab. Qua specificaties is de AT-Tablet te vergelijken met een simpele netbook: een Intel Atom N450 processor, 1GB geheugen en een 160GB harde schijf.

Meer kenmerken:

Gewicht: 975 gram;

Afmetingen: 265 x 166 x 18 mm;

Wifi;

Bluetooth;

Sd-kaartlezer;

2 USB-poorten;

Webcam.

Je krijgt 2 jaar fabrieksgarantie op de AT-Tablet. Hij kost 599 euro en is verkrijgbaar bij onder meer The Phonehouse en It's.

AT-tablet: review

Na de introductie van de Apple iPad is er een ware hausse aan tablets ontstaan. Veel tablets hebben het besturingssysteem Android of Apple's iOS. De AT-Tablet heeft Windows 7. Hoe functioneert hij in de praktijk?

Zwaar

De AT-Tablet is met bijna 1 kilo aan de zware kant; hij weegt 300 gram meer dan de iPad en is meer dan 2x zo zwaar als de kleinere Samsung Galaxy Tab. Met één hand vasthouden is alleen voor korte tijd mogelijk, zelfs met twee handen wordt het na verloop van tijd vermoeiend.

Toetsenbord

De AT-Tablet heeft een schermbreed, virtueel toetsenbord dat prima typt. Een nadeel is echter dat het zo groot is dat een invoerveld soms achter het toetsenbord verdwijnt, zodat je niet meer ziet wat je typt.

Touchscreen

Navigeren door programma's en websites doe je met je vinger. Verticaal scrollen gaat prima, maar niet zo fijn als op de iPad en Galaxy Tab. Te vaak selecteer je per ongeluk tekst op een webpagina in plaats van te scrollen, of werkt het scrollen niet in één keer. Eigenlijk is Windows 7 niet ontworpen voor gebruik op een tablet. Sommige knopjes zijn bijvoorbeeld erg klein, waardoor je snel het verkeerde aanklikt. Zoomen door met je vingers te knijpen gaat niet erg soepel. Maar met een beetje geduld en wennen werkt alles wel.

Windows 7

Het grootste voordeel van de AT-tablet is dat je er bekende Windows-programma's op kunt draaien. Outlook en Word (niet meegeleverd) werken probleemloos. Voor zware 3D-games in de tablet niet geschikt. Video afspelen gaat meestal prima, zolang het geen HD 1080p betreft.De beeldkwaliteit is in orde, maar de verticale kijkhoek is erg beperkt. Vooral vanaf de onderzijde zien de kleuren er anders uit. Lastig als je de tablet plat op tafel legt.

Draadloos

De AT-Tablet heeft Wifi en een ingang voor de simkaart van je mobiele 3G-abonnement. Met zowel Wifi als 3G (tot 7,2 Mbps) zijn prima snelheden haalbaar. Wisselen tussen Wifi en 3G gaat niet automatisch, zoals vaak bij Android en iOS wel het geval is. Dit kan lastig zijn, maar het voorkomt dat er grote Windows-updates van tientallen MB's via 3G worden binnengehaald.

Accuduur

Bij licht gebruik gaat de accu zo'n 3 tot 4 uur mee. Kijk je filmpjes dan is de accuduur een dikke 2 uur. Vergeleken met andere tablets is dit aan de krappe kant. De korte accuduur is voornamelijk te wijten aan de relatief krachtige hardware die Windows 7 gebruikt. Dit verklaart ook de ventilator, die gelukkig niet erg veel geluid maakt.

Conclusie

De AT-Tablet heeft behoorlijk wat nadelen. Het hoge gewicht, de beperkte accuduur en het duidelijk niet voor tablets ontworpen Windows 7, zijn de belangrijkste. Als je graag Windows programma's gebruikt, is dit apparaat een optie. Voor een paar honderd euro minder kun je echter misschien beter een netbook met Windows 7 kopen. Wil je juist een tablet, dan is voor velen een Apple iPad of Samsung Galaxy Tab een betere keus.

Pluspunten

Werken met vertrouwde Windows applicaties ;

Afwerking en uiterlijk netjes;

Nederlandse handleiding en ondersteuning;

Ondersteunt mobiel internet (3G/UMTS);

USB-poorten.

Minpunten