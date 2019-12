Back-up vaak vergeten

Nieuws|Zo’n 45 procent van de Nederlanders maakt geen of bijna geen back-ups van de gegevens op zijn pc. Dit melden onderzoekers die werken in opdracht van softwareproducent SPAMfighter.

Zij ondervroegen ruim 7000 Nederlandse computergebruikers. De bevinding ligt redelijk in lijn met een onderzoek van de Consumentenbond in 2010: dit wees uit dat 38% van de internetgebruikers niet of onregelmatig back-ups maakt. Volgens SPAMfighter vergeten veel pc-gebruikers het klusje simpelweg, ze hebben er te weinig tijd voor, of ze vinden een back-up niet belangrijk. Het maken van een gegevenskopie is niet ingewikkeld. Op consumentenbond.nl/back-up staan praktische tips.

Bron: SPAMfighter