Classic Shell startknop voor Windows 8

Conclusie

Zelfs als Microsoft besluit om de klassieke startknop niet terug te brengen, mogen Windows 8-gebruikers opgelucht adem halen. Want Classic Shell is de ideale applicatie voor iedereen die de klassieke startknop mist.

Voordelen Nadeel Gratis Installatie en configuratie niet in het Nederlands Traditionele startknop Naar smaak aan te passen

Wat is Classic Shell?

Classic Shell is software voor iedereen die heimwee heeft naar de klassieke versies van de startknop, de verkenner en Internet Explorer. Dit is vooral interessant voor gebruikers van Windows 8, want vanaf Windows 8 is de werking van de startknop drastisch gewijzigd.

De ontwikkelaar, Ivo Beltchev, werkte al in 2008 aan een privé-project dat de basis werd van Classic Shell. Zijn doel was om de gebruikersomgeving van Windows Vista te vervangen. Hij deed dit voor een vriend die klaagde over het ontbreken van een knop in de verkenner.

Later in 2009 had Beltchev Windows 7 geïnstalleerd en was hij niet te spreken over het nieuwe startmenu. Daarom maakte hij zijn eigen startmenu en besloot om Classic Shell beschikbaar te maken voor iedereen.

Waar is mijn startknop?

Je raakt maar niet gewend aan het nieuwe startscherm van Windows 8, met de gekleurde tegels? Iedere keer denk je 'Waar is het klassieke startmenu met al mijn programma's?' Dan ben je niet de enige.

Er is een handvol ontwikkelaars die de vertrouwde startknop en het startmenu weer terugbrengen. Wij bekeken één van de populairste applicaties, die bovendien gratis is: Ivo Beltchev's Classic Shell.

Classic Shell

Installatie is simpel

De standaard installatie van Classic Shell is erg simpel. Eerst surf je naar de officiële website en download je de laatste stabiele versie van Classic Shell. Dubbelklik vervolgens op het bestand dat je hebt gedownload en de installatie gaat van start. Standaard worden alle onderdelen van Classic Shell geïnstalleerd, maar je kunt ook kiezen welke onderdelen geïnstalleerd worden. Wij installeerden alles, namelijk:

Classic Start Menu (klassieke startmenu/startknop);

Classic Explorer (klassieke verkenner);

Classic IE (klassieke Internet Explorer);

Classic Shell Update (Update-onderdeel - checkt zo nu en dan of er een nieuwe versie beschikbaar is).

Een nadeel is dat de installatie en de configuratie geen ondersteuning hebben voor de Nederlandse taal. Daarom hebben we gekozen voor Engels. De onderdelen zelf passen zich aan naar de taal van het besturingssysteem, in ons geval Nederlands. Tijdens het gebruik zie je dus Nederlands (of de door jou ingestelde taal) in het startmenu, de verkenner en Internet Explorer.

Classic Start Menu in meerdere smaken

Met het Classic Start Menu zorg je ervoor dat de startknop weer werkt zoals je gewend bent. Je hebt zelfs de keuze uit meerdere smaken. Er is een versie die lijkt op Windows XP, een andere lijkt op Windows 7 en de laatste is een soort mix tussen die 2.

Standaard wordt de opmaak van Windows 7 gebruikt. Het startmenu geeft snel toegang tot je Windows-account, muziek, afbeeldingen, ontspanning, recente items, deze pc, het configuratiescherm, apparaten en printers, standaard programma's, help, ondersteuning, uitvoeren en alle programma's. Het werkt allemaal erg makkelijk. Wanneer je een nieuwe applicatie installeert vind je deze gelijk terug in het startmenu.

Na het installeren van Classic Shell zou de computer wel iets trager kunnen opstarten, maar wij hebben hier niets van gemerkt. We hebben Classic Shell uitgeprobeerd op een Sony Vaio SVF15A1M2ES. De Classic Shell zorgt voor gebruiksgemak, hoewel de Sony laptop een touchscreen heeft is het erg makkelijk om weer toegang te hebben tot de klassieke startknop.

Het is nog steeds mogelijk om via de startknop naar de nieuwe omgeving met gekleurde tegels te gaan. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is de shift-toets ingedrukt houden terwijl je op start klikt.

Classic Explorer en Classic Internet Explorer: weinig verschil

De Classic Explorer en Classic Internet Explorer geven een klassiek uiterlijk aan de verkenner en Internet Explorer. Waarschijnlijk zitten hier niet veel mensen op te wachten. De nieuwe verkenner werkt goed en voor Internet Explorer zijn er tal van alternatieven. Denk aan Google Chrome of Mozilla Firefox. Toch hebben we Classic Explorer en Classic Internet Explorer even geprobeerd, maar echt veel verschil zagen we niet. Het gaat om subtiele verschillen die jij mogelijk wel belangrijk vindt. Zo kun je de looks, de taak- en de statusbalk aanpassen.

Deïnstallatie eenvoudig

De geruchten gaan dat Microsoft rond september 2014 de klassieke startknop inclusief startmenu terug gaat brengen. Mocht je genoeg hebben van Classic Shell dan kun je de applicatie eenvoudig verwijderen via "Programma's en onderdelen" in het configuratiescherm.

