Dure 2-in-1 laptops en budgetmodellen getest

Tweewekelijkse test

Elke 2 weken testen we weer nieuwe laptops. Bij deze update besteden we onder andere aandacht aan in het oog springende 2-in-1 laptops die je ook als tablet kunt gebruiken. Dat zijn de Microsoft Surface Book en de Dell XPS 13. Aan de andere kant hebben we een aantal visueel minder opvallende laptops getest, waarvan sommige op andere onderdelen wel uitblinken. Onder de allergoedkoopste modellen zijn de verschillen tussen vooral de prestaties vrij groot.

Nieuwste testresultaten

Onderstaande 10 geteste laptops zijn de nieuwste toevoegingen aan de vergelijker. Hieronder zie je alvast de bijbehorende prijs, schermformaat en gewicht. Ook zie je de geteste accuwerktijd bij minimale belasting.

Klik op de laptops voor de volledige testresultaten, of ga naar de vergelijker voor alle geteste laptops.



Opvallendheden

De 2-in-1 laptops van Microsoft en Dell hebben een zeer goede accuwerktijd, in vergelijking met de overige laptops. De 2 Surface Books gaan zelfs bijna 15 uur mee bij licht gebruik, dat is vergelijkbaar met de accuduur van een goede tablet.

Over tablets gesproken. Je kunt bij de Surface Book het scherm los halen van het toetsenbord en als tablet gebruiken, maar dan valt de accuduur terug naar nog maar 3 uur bij licht gebruik. Er zitten namelijk 2 accu's in deze machines, 1 in het toetsenbord en 1 in het scherm.

8 van de 10 geteste laptops hebben een SSD als opslagmedium, zelfs de goedkopere modellen. Alleen de Acer Aspire E5-774-36NN en de Acer Aspire ES1-523-21G8 moeten het doen met een ouderwetse harde schijf van respectievelijk 1TB en 500GB. Dat maakt deze laptops vooral bij het opstarten een stuk trager dan de rest.

De opstarttijd van de ES1 is zelfs 95 seconden, dat zien we tegenwoordig nog maar zelden. Ter vergelijking: de overige 8 laptops starten gemiddeld op in ongeveer 15-20 seconden, met een enkele uitschieter naar 25 seconden.

