Eerste indruk|De Twigo tablet is speciaal bedoeld voor senioren. Het apparaat moet volgens de fabrikant uitblinken in eenvoud en veiligheid, maar is dat ook zo?

Helaas is de prijzige Twigo niet het eenvoudige en veilige product dat het claimt te zijn. Doordat Windows 7 als besturingssysteem is gekozen, voelt de Twigo aan als een gewone notebook. Navigeren en besturen met de vinger werkt onder Windows 7 niet prettig, zeker niet voor de beoogde doelgroep. Ook de veiligheid van de Twigo is niet beter geregeld dan bij een gewone PC.

De extra schil die Twigo biedt om het gebruik eenvoudiger te maken, zit nog vol kinderziektes en oneffenheden. Bovendien is niet goed nagedacht over de hardware. Zo sluit vooral het scherm niet aan bij de speciale behoefte van de doelgroep. Senioren die met hun tijd mee willen gaan en een tablet op het oog hebben, doen er beter aan om een Apple iPad of een Samsung Galaxy Tab aan te schaffen.



Pluspunten

Inclusief Nederlandstalige handleiding;

SSD opslagmedium;

Ingebouwde webcam;

Bluetooth;

Ingang voor sim-kaart;

Ingang voor micro-sd geheugenkaart;

HDMI-uitgang;

Ingebouwde applicatiewinkel.

Minpunten

Relatief hoge prijs;

Windows 7 als besturingssysteem;

Extra maandelijks abonnement nodig bij ondersteuning en updates;

Slecht scherm;

Relatief zwaar;

Vrij dik;

Slechts 18 GB netto opslagruimte;

Kan niet overweg met nieuwe draadloze standaard;

Geen GPS en dus geen navigatiemogelijkheden;

Geen HD-resolutie;

Drie knoppen hebben geen functie;

Beveiligingssoftware biedt middelmatige bescherming;

Reageert niet accuraat op vingerbediening;

Vage Windows foutmeldingen;

Weinig aanbod in applicatiewinkel;

Maakt storend en hinderlijk zoemgeluid;

Knop om draadloos netwerk mee uit te zetten niet handig voor doelgroep;

Gebruikte termen nog steeds te ingewikkeld;

Helpfunctie deels leesbaar;

Gebruik van provider-mail niet mogelijk;

Functionaliteit toevoegen kost geld;

Twigo hoofdscherm heeft aantal knoppen zonder functie;

Soms twee virtuele toetsenborden op zelfde scherm;

Updates niet automatisch geïnstalleerd, tenzij bij abonnement;

Problemen met aanmelden bij draadloos netwerk;

Problemen met aan\uit zetten, soms resulteert dit in een MS-DOS opstartscherm;

Na langer gebruik langzamer en minder responsief.

Wat is de Twigo tablet

De Twigo tablet is een doorsnee tablet met een 10,2 inch (25,9 cm) aanraakgevoelig 16:9 scherm en een gewicht van 913 gram, 200 gram zwaarder dan de iPad, die veel mensen al als zwaar ervaren. Het apparaat heeft ook wel iets weg van de iPad, maar is ongeveer twee maal zo dik (18 mm). De Twigo is 266 mm breed en 171 mm hoog. De senioren-tablet wordt geleverd met een Nederlandstalige handleiding.

Binnenkant

Aan de binnenkant zit een energiezuinige Intel Atom processor die ook in veel netbooks (minilaptops) te vinden is. Verder zit er 2 GB intern geheugen in en een moderne 32 GD SSD harde schijf, zonder bewegende onderdelen. De Twigo heeft een 1,3 MP webcam aan boord, kan overweg met draadloze netwerken, maar niet met de laatste, snellere 802.11N standaard. Bovendien heeft de Twigo Bluetooth aan boord, kan er een SIM-kaart in om onder andere mee te bellen en kun je er micro-SD geheugenkaartjes in stoppen om de opslagcapaciteit te verhogen. De tablet heeft geen GPS. Senioren die de weg kwijt zijn, hebben daarom weinig aan de Twigo.

Drie onnodige knoppen

De Twigo kan een resolutie tonen van 1024 x 600, geen HD-resolutie dus. Verder vinden we onder andere nog twee usb-poorten, een gecombineerde HDMI/netwerkaansluiting en een hoofdtelefoon-uitgang. Opmerkelijk is dat de Twigo in totaal drie knoppen bezit die geen functie hebben.

De Twigo is voorgeïnstalleerd met Windows 7 en het gratis Microsoft Security Essentials beveiligingsprogramma. Daarnaast, en dat is het speciale van dit apparaat, is er een 'schil' om Windows 7 heen gebouwd die het voor senioren allemaal wat eenvoudiger moet maken.

Wij hebben de Twigo tablet voor ouderen aan een eerste indruk onderworpen. Wat zijn onze bevindingen?

Onze bevindingen met de Twigo tablet

We hebben de Twigo tablet een aantal dagen gebruikt en met name gelet op aspecten die voor senioren belangrijk kunnen zijn. We hebben ook enkele algemene aspecten onder de loep genomen.

Zaken die meteen opvallen, zijn ondermeer:

Twigo's applicatiewinkel bevat vooralsnog slechts 50 apps;

Hoewel Twigo Nederlandstalig is, worden er toch nog onnodig ingewikkelde termen gebruikt zoals 'configuratie';

Je kan bij Twigo geen providermailadres gebruiken, zoals jandevries@ziggo.nl. Alleen gratis webmailadiensten zoals Gmail en Hotmail zijn bruikbaar.

Windows 7 niet geschikt voor tablet

De fabrikant heeft voor Windows 7 gekozen als besturingssysteem. Dit is geen goede keuze geweest. Dit generieke besturingssysteem is niet geschikt voor de specifieke doelgroep (senioren) en deze productsoort (tablets). Denk aan kwetsbaarheid voor malware, vage foutmeldingen en vastlopers. Zo zie je nooit waar je de muispijl exact neerzet omdat je vinger het zicht blokkeert. Het argument dat Windows 7 bekend is bij de doelgroep gaat niet op omdat senioren juist gebruik dienen te maken van een speciale Twigo 'schil', en die is voor iedereen nieuw.

Onnodig risico

De Twigo heeft aan de zijkant een knop om het draadloze netwerk mee aan/uit te zetten. Dit lijkt handig, maar wanneer deze knop per ongeluk of onbewust in de verkeerde stand wordt gezet, is er geen internetverbinding en verliest het apparaat 99% van zijn functie. Volgens ons een onnodig risico voor de doelgroep.

Slecht scherm

De Twigo heeft een slecht scherm. Dit komt door de zeer beperkte (verticale) inkijkhoek en het sterk reflecterende oppervlak van het aanraakscherm. In de praktijk kun je hierdoor bepaalde knoppen of teksten niet lezen, tenzij je het scherm naar de optimale, maar beperkte inkijkhoek draait. Bovendien gaat het scherm soms door een onverklaarbare oorzaak in een lage helderheidsmodus. Na verloop van tijd wordt het scherm dan weer plots een stuk feller. Dit is niet handig voor slechtzienden.

De Twigo reageert niet accuraat op vingerbediening. De oorzaak hiervan ligt bij de keuze van het besturingssysteem Windows 7. De Twigo is hierdoor dus ook niet geschikt voor mensen met coördinatieproblemen. Daarnaast is het maximale geluidsvolume dat de Twigo produceert, voor een jonger persoon waarschijnlijk hard genoeg, voor slechthorenden is het volume te zacht. De Twigo-ventilatoren aan de achterkant produceren bovendien een storend geluid.

Abonnement

Naast de prijzige aanschaf van de Twigo zelf (€600,-), is ook een maandelijks (basis)abonnement nodig om onder andere extra functionaliteit toe te voegen en bij problemen de helpdesk te kunnen bereiken. Na drie jaar komt de totaalprijs op ruim €1000,-. Het is mogelijk om voor €120,- een eenmalige installatieservice in te schakelen.

Twigo hoofdscherm

Uniek aan deze tablet, en dit moet hem dan ook voor ouderen geschikt maken, is de speciale Twigo-schil om Windows 7 heen. Het speciale Twigo-hoofdmenu oogt rustig en overzichtelijk. We zien in dit menu een aantal basisfuncties zoals e-mail, internet, spellen, radio en een fotoalbum. Het is mogelijk om nieuwe functies toe te voegen aan de Twigo. Dit kan via de ingebouwde applicatiewinkel. Applicaties zijn gratis wanneer er een maandelijks abonnement van €13,- is afgesloten. Zonder dit abonnement kosten ze tussen de €0,79 en een paar euro.

In het hoofdscherm van het speciale Twigo-menu zit een aantal knoppen zoals help en terug. Maar wanneer we de helpknop gebruiken, valt de hulptekst buiten het venster en is niet meer leesbaar. De knop voor het (virtuele) toetsenbord doet ook niets. Ook de toets om terug te gaan en de startknop doen in het hoofdmenu niets. Het was verstandiger geweest om niet-functionele knoppen op het scherm gewoon weg te laten.

Een andere knop, waarmee we het systeem kunnen afsluiten, is voor de doelgroep niet duidelijk. Na indrukken van deze knop krijgt de senior in kwestie de keuze uit vier mogelijkheden. Drie daarvan zijn Slaapstand, Afsluiten en Afmelden. We vragen ons serieus af of de gemiddelde senior exact weet wat de verschillen zijn en welke keuze hij/zij moet maken. Opmerkelijk en verwarrend is dat we soms twee virtuele toetsenborden door elkaar heen op het scherm zien, die van Twigo zelf en die van Windows 7.

Niet veiliger

In tegenstelling tot wat de fabrikant claimt, is de Twigo tablet niet veiliger dan een standaard Windows 7-computer. Windows 7 is weliswaar een verbetering ten opzichte van vorige versies; het blijft nog steeds een relatief kwetsbaar besturingssysteem. Bovendien laat de gekozen oplossing voor extra bescherming, het gratis voorgeïnstalleerde product Microsoft Security Essentials, nog steeds een zeker percentage malware door, zo bleek uit onze laatste test.

Tijdens onze testperiode merkten we dat er een aantal belangrijke beveiligingsupdates stond te wachten om geïnstalleerd te worden in Windows 7. Maar in het Twigo-menu werd hier geen melding van gemaakt. Nou zorgt de fabrikant voor het updaten wanneer je een betaald maandelijks basisabonnement afneemt. De vraag is alleen hoe frequent de fabrikant deze updates doorvoert. Bovendien moet een gebruiker die bewust geen betaald abonnement heeft, zelf de Twigo gaan updaten. Dat kan nooit de bedoeling zijn van een tablet voor senioren.

Draadloos netwerk

Bij de Twigo moet je als senior wel zelf een verbinding maken met een al aanwezig draadloos netwerk. Volgens de fabrikant kan dit bij de eerste keer dat je inlogt in de speciale Twigo-omgeving, maar wij hebben deze optie niet gezien. Daarom hebben we in Windows 7 de tablet aangemeld op ons draadloze testnetwerk.

Tijdens onze testperiode was de Twigo deze verbinding praktisch elke keer 'vergeten' of kwijt nadat het apparaat in slaapstand was geweest of zichzelf had herstart. Dit kan een probleem zijn met stuurprogramma's omdat we bij elke keer opnieuw opstarten in Windows 7 werden geconfronteerd met de detectie van nieuwe hardware voor draadloze verbindingen. Als gebruiker zit je hier niet op te wachten.

MS-Dos scherm

Inschakelen en uitzetten van de Twigo is problematisch. De aan\uit\slaapknop doet bij kort indrukken niets, je moet hem echt 2 seconden ingedrukt houden. Als je hem te lang (> 4 sec) indrukt, schakelt de Twigo de hele computer uit. Bij opnieuw aanzetten, zien we vervolgens een (voor de doelgroep) onbegrijpelijk MS-DOS scherm (Windows Fout herstel modus). Dit menu is niet te bedienen met de vinger, dus moeten we 30 seconden wachten voordat Windows opnieuw wordt opgestart.

Prestaties

Nadat we een aantal applicaties hebben uitgeprobeerd, merken we dat het systeem langzamer wordt en soms helemaal niet reageert op vingerinvoer. We komen ICT-technische foutmeldingen tegen die geen relatie hebben met wat we daarvoor hadden gedaan. De Windows foutmelding 'Failure sending mail' hebben we te vaak voorbij zien komen.

De Twigo start vanuit volledige uit-stand op in ongeveer 25 seconden. Vanuit slaapstand duurt dit slechts 4 seconden. De fabrikant geeft op dat de Twigo 5 uur mee kan gaan op een volle acculading, wij kwamen uit op 4 uur bij gemiddeld gebruik.

Wat is ons oordeel over de Twigo tablet voor ouderen?

Tablet pc's vergelijken?

