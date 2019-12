Eerste windows 10 laptop getest

Nieuws|De eerste laptops waarop windows 10 is voorgeïnstalleerd liggen in de winkel en wij hebben nu ook de eerste in de test.

Mondjesmaat zien we in de Nederlandse computerwinkels notebooks met windows 8 verdwijnen en plaatsmaken voor Windows 10. De Acer Aspire E5-772-30R1 is de eerste notebook met Windows 10 die wij getest hebben. De resultaten vind je in de laptopvergelijker.

Voorlopig staat op het gros van de notebooks in de winkel nog Windows 8. Zelfs een enkele notebook met Windows 7 is nog te vinden. Zo hebben we recent nog de Toshiba Satellite Pro C70-B-35U met Windows 7 getest.

Er is overigens geen reden om te wachten met het kopen van je notebook tot hij met Windows 10 geleverd wordt. De upgrade naar Windows 10 is gratis en is ook voor de beginnende gebruiker goed te doen. Let hierbij wel op de privacyinstellingen want die zijn standaard ruimer dan wij aanbevelen.

Bekijk ook: de laptopvergelijker