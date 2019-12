Goedkope 10 inch touchnotebook bij de Aldi

Op wat speling in het scherm na is de notebook een stevig geheel gemaakt van kunststof. Eentje met veel aansluitingen waaronder usb 3.0. Wel is deze notebook wat aan de zware kant.

Aanraakscherm

Als leuke extra heeft de notebook een 10 inch-aanraakscherm waarmee je Windows 8 kunt bedienen. Uit onze review bleek al dat het aanraakscherm goed werkt. Aanrakingen worden goed geregistreerd en swipen (vegen) over het scherm gaat ook erg makkelijk.

Capaciteit

De notebook bevat een ruime harde schijf van 500 GB. Aardig wat ruimte voor de opslag van documenten, foto's, films en muziek. Helaas wordt de notebook aangedreven door een trage processor waardoor multitasken niet echt een optie is. Het openen van een paar internetvensters kan de notebook nog wel aan, maar ga je meer programma's openen dan krijgt de notebook het zwaar.

Accu

Verwacht van deze notebook ook geen lange accuduur. Waar in de meeste laptops een accu zit met 4 of 6 cellen, bevat de accu in deze notebook er maar 3. Met intensief gebruik kom je dan ook niet verder dan zo'n 3 uur gebruik. Bij licht gebruik kun je er wat langer mee doen en zit je aan de 5 tot 6 uur.

Spotgoedkoop

Ondanks de minpunten hierboven is de Touchnotebook MD 99330 spotgoedkoop (€299). Je krijgt er bovendien een volledige versie van Microsoft Office Home & Student 2013 bij. De notebook is dan ook vooral bedoeld als een leuk schootcomputertje voor erbij om af en toe een documentje te typen. Wil je kunnen multitasken, een lange accuduur en een goed toetsenbord dan moet je deze laten staan.

