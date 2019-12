Goedkope laptops met Windows 10 in aantocht

Nieuws|Laptopfabrikant Acer komt in september met goedkope laptops die op het nieuwe besturingssysteem Windows 10 draaien. De Aspire One Cloudbook zal te krijgen zijn in 2 uitvoeringen: een 11 inch-variant van €270 en een versie met een 14 inch-scherm van €300.

Met de term 'Cloudbook' duidt Microsoft goedkope laptops aan de vooral geschikt zijn voor online gebruik. Deze laptops draaien dezelfde versie van Windows 10 als duurdere laptops, maar zijn trager, hebben minder opslagruimte en een minder mooi scherm. Acer is de eerste fabrikant die een Cloudbook uitbrengt, maar we verwachten ook modellen van HP en Toshiba.

Prestaties

Qua prestaties en prijsniveau is de Aspire One is het beste vergelijken met de Chromebooks van Google. Deze laptops draaien op het besturingssysteem Chrome OS en zijn ideaal geschikt om mee te internetten, tekstverwerken en te e-mailen. Door hun beperkte prestaties en opslag houdt het daar echter ook wel mee op. Je kunt op een Chromebook ook geen programma's installeren, zoals Word en Excel. Dat is met een Cloudbook wel mogelijk.



Gratis opslag

Net als Google biedt Microsoft gratis opslagruimte aan op zijn clouddienst, OneDrive. Je krijgt maximaal 1 TB (1000 GB) aan online opslag om je documenten en andere bestanden op te slaan. Daarnaast levert Microsoft gratis een licentie van een jaar op Office 365, waarmee je gebruik kunt maken van de bekende programma's Word, PowerPoint en Excel.



Zodra de eerste cloudbooks met Windows 10 verschijnen, nemen we ze mee in onze laptoptest. Houd de vergelijker in de gaten voor updates.

Bron: nieuwsbericht Acer