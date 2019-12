Hele dunne laptop van Asus (de U-Serie)

Waarschijnlijk ken je de hele platte notebooks van Apple wel: de Macbooks Air. Ze zijn niet alleen dun als een vinger, ze wegen bijna niets en zien er zeer strak uit. Een notebook waar je op een feestje de show mee steelt.

Veel fabrikanten zouden ook graag zoiets op de markt brengen. Begin dit jaar probeerde Samsung het nog, maar de afwerking schoot dusdanig te kort dat dit niet aan de Air kon tippen.

Superplat

Op de Computex in Taipei toont Asus met de UX-serie een ogenschijnlijk geslaagde poging een superplatte notebook met stijl neer te zetten. We hadden de UX21 in handen. Een 11,6'' laptop die op het dikste punt slechts 17mm dik is.

De laptop van Asus is, net als de Macbook Air, gemaakt van aluminium. Vermoedelijk borstelt Apple zijn aluminium wel wat langer, want de Asus glimt wat meer (met name de bovenkant). Wie de notebooks van Asus naast die van Apple houdt, zal twee keer moeten kijken om de verschillen te ontdekken.

Degelijk

De UX21 maakt een meer dan degelijke indruk en lijkt tegen een stootje te kunnen. Het toetsenbord typt redelijk tot goed. Het touchpad reageert goed, maar het bewegen voelt stroef. Op de laatste twee punten wint de Macbook Air het dan ook van de Asus. Het scherm ziet er goed uit maar waarschijnlijk is het scherm van de Air beter. Om dat vast te kunnen stellen hadden we ze naast elkaar moeten zien.

Onder de motorkap gaan de punten naar de Asus. Het Koreaanse Asus voorziet het apparaat van de nieuwste generatie (Intel Sandy Bridge) processors i3 en i5. In toekomst waarschijnlijk ook i7.

Spaarstand

De Asus UX21 is standaard voorzien van 128 GB opslagruimte. Niet overdreven veel, maar voldoende voor de meeste gebruikers. Ook vinden we op de Asus een USB 3.0 slot, iets waar Apple helaas erg terughoudend mee is. Een slimme spaarstand zorgt ervoor dat de notebook maar twee seconden nodig heeft om wakker te worden. Naast de 11'' versie zal er ook een 13'' versie op de markt komen.

De prijs is nog niet bekend, maar het zou ons niet verrassen als Asus ze voor een scherpe prijs in de markt gaat zetten. De goedkoopste Macbook Air kost op dit moment €999. Overigens zijn de laatste geruchten dat er mogelijk al in juni een opvolger van de Air te verwachten is.

conclusie:

Wie een platte notebook wil waarmee hij echt voor de dag kan komen, is voorlopig alleen bij Apple aan het juiste adres. Maar wie geduld heeft of de doorgaans stevig geprijsde machines van Apple simpelweg niet kan betalen, zou voor zijn geduld over een paar maanden wel eens prettig beloond kunnen worden door te wachten op de introductie van de Asus UX serie.