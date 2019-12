Hogere prijs voor dezelfde laptop

Nieuws|Let op gecamoufleerde prijsverhogingen bij het kopen van een nieuwe laptop. Laptopfabrikanten brengen namelijk vrijwel dezelfde laptops opnieuw uit, die vervolgens voor een hogere prijs worden verkocht. Deze ‘nieuwe’ laptops hebben een iets andere naam maar zijn van binnen identiek aan hun voorgangers. In 2 gevallen hebben de ‘oude’ laptops zelfs betere specificaties dan hun opvolgers. We komen dit fenomeen via een steekproef tegen bij Asus en in mindere mate bij Acer en HP.

Het is geen openbaring dat een laptop niet bij elke winkel evenveel kost, maar je kunt de prijzen van de laptop in ieder geval nog met elkaar vergelijken met behulp van een prijsvergelijker. Dat wordt al een stuk lastiger als er meerdere laptops in de vergelijker zitten die eigenlijk intern hetzelfde zijn. Dan kom je niet zo snel achter eventuele prijsverschillen.

Uit een eigen steekproef op basis van het huidige laptopaanbod in de winkels blijkt dat er meerdere laptops te koop zijn met dit soort verborgen prijsverschillen. We zijn het tegengekomen bij 9 laptops van Asus, en 2 van Acer en 2 van HP. We zien het vooral bij relatief dure modellen, maar ook bij 2 hele goedkope laptops.

Dezelfde binnenkant

De Asus-laptops die we hebben gespot zijn van binnen hetzelfde, maar hebben soms wel een andere kleur of licht afwijkende behuizing. Dat is op zichzelf niet vreemd maar doorgaans worden verschillende kleurvarianten voor dezelfde prijs verkocht. Bij deze laptops verschillen de prijzen echter sterk, van €50 bij een goedkope laptop tot €200 bij luxe ultrabooks. Bij de laptops van HP en Acer zit het net iets anders in elkaar: daarbij zien we ook aan de binnenkant kleine verschillen, maar die kunnen de grote prijsverschillen niet volledig verklaren.

Ook opvallend is dat de duurdere varianten in onze steekproef altijd later in de winkels zijn verschenen dan de goedkopere versies. Ze zijn dus later door de fabrikant uitgebracht.

Goedkoper = beter

Op de kleur na is er in ieder geval bij Asus dus geen reden om niet voor de goedkopere versies van deze laptops te gaan. Deze zijn op het moment van schrijven in alle gevallen prima verkrijgbaar. Bij 2 vergelijkingen tussen Asus-laptops is de goedkopere variant zelfs beter. Zo heeft een laptop van €950-€1000 2 keer zoveel SSD-opslag als een bijna identiek model van €1100. Ook is er een goedkopere laptop met een betere wifi-adapter.

In de tabel hieronder zie je de volledige uitkomst van onze steekproef.

Reactie fabrikanten

Een woordvoerder van Asus bevestigt dat er bijna identieke laptops voor een hogere prijs worden verkocht en geeft als voornaamste redenen de ongunstige dollarkoers en de stijgende prijzen van onderdelen. Hij voegt er aan toe dat de winkels de prijzen bepalen en dat Asus alleen adviesprijzen afgeeft.

Op de vraag waarom (bijna) dezelfde modellen dan opnieuw worden uitgebracht, geeft de woordvoerder als antwoord dat er mogelijke interne onderdelen van verschillende merken zijn gebruikt. Oftewel, de specificaties zijn op papier hetzelfde maar het label is anders. Het is echter niet zeker of dat bij deze laptops ook het geval is.

De woordvoerder voegt eraan toe dat het gaat om modellen die binnenkort niet meer verkrijgbaar zijn en dat het een eenmalige gebeurtenis is. Daar hebben we echter onze twijfels bij, we houden het in de gaten.

HP

Bij HP zien we ook 2 laptops die vrijwel identiek lijken, maar bij navraag blijkt dat de nieuwere versie ondersteuning heeft voor gebruik met een aanraakpen via Windows Ink, en de oudere versie niet. Dat is wel een verschil waarbij de duurdere versie beter is, maar daarvoor vinden we het prijsverschil van €200 wel erg groot. Daarom hebben we deze laptops toch meegenomen. Voor wie geen stylus gebruikt is de goedkopere variant de betere keuze.

Acer

Ook bij Acer zien we 2 sterk vergelijkbare laptops met een fors prijsverschil. Daar bleek echter ook bij navraag dat de nieuwere versie toch niet helemaal hetzelfde is. Beide laptops hebben een SSD van 256GB, maar de SSD in de duurdere variant is wat sneller. Dit snelheidsverschil is in de praktijk wel vrij klein en merk je alleen als je vaak grote of veel kleine bestanden overzet. Het verklaart bovendien niet het volledige prijsverschil van €150, slechts voor een deel. Als reactie stelt een woordvoerder van Acer dat het merk geen invloed heeft op de uiteindelijke prijzen, dat is aan de verkoper.

Zie jij zelf ook laptops waarbij dit voorkomt? Laat het ons weten door hieronder te reageren of laat een bericht achter in de community.

Bekijk ook alle geteste laptops in onze vergelijker.