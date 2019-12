HP maakt al jaren consumentenlaptops. Er liggen vele honderden HP laptops in de winkel, in elke prijsklasse. De goedkoopste laptops hebben een schermformaat van zo’n 11 inch en kosten €200, terwijl de duurste HP ZBooks meer dan €5000 kosten.

Het is bij fabrikanten vaak enorm lastig om de verschillende types van elkaar te onderscheiden. Dat is bij HP laptops niet anders. De meeste laptops van HP hebben in ieder geval nog een serienaam, zoals Pavilion, Envy of Spectre, maar er zijn ook HP-laptops zonder naam, maar met een nummer of schermformaat. Deze laptops hebben verschillende specificaties en zijn niet zo snel te categoriseren.

HP Pavilion

Van de Pavilion-reeks alleen al zijn meer dan 50 laptops te vinden. De prijzen lopen uiteen van €300 voor 10-inch modellen tot zo’n €1600 voor zeer krachtige 15- en 17-inch laptops met schermen met 4k resolutie. Die kun je gebruiken voor foto- en videobewerking. Dat is met goedkopere modellen niet mogelijk. Deze kleine laptops zijn hooguit geschikt voor internetten en e-mailen.

HP Envy

HP laptops met Envy in de modelnaam zijn iets luxer dan de Pavilion-reeks laptops. De prijzen beginnen doorgaans bij ongeveer €700. Ze hebben wat meer een premium-behuizing en zijn dunner en lichter. Ook zijn ze krachtig genoeg voor de meeste gebruikers, al adviseren we voor die prijs wel modellen met een SSD.

HP Stream

De Stream-laptops behoren tot de goedkoopste laptops van HP. Deze veelal vrolijkgekleurde 11- of 13- inch laptops kosten ongeveer €300. Door hun beperkte snelheid zijn ze alleen geschikt voor basisgebruik, zoals e-mailen en internetten. Ze hebben met 32 GB bovendien erg weinig opslag voor een Windows 10 laptop.

HP Spectre

HP voert de naam Spectre voor de meest luxe modellen in het assortiment. Deze HP laptops zijn bijzonder dun en licht en hebben een mooie aluminium behuizing. De prijzen beginnen pas bij €1000. Spectre-laptops zijn geschikt voor bijna alle activiteiten, zoals full hd-films kijken of lichte fotobewerking. Alleen zware videobewerking is een stap te ver.

HP hybride laptops

HP verkoopt ook hybride laptops. Het bedrijf geeft de term x2 aan 2-in-1-modellen waarbij je het toetsenbord kunt loskoppelen van het scherm. De term x360 is gereserveerd voor laptops waarbij je het scherm volledig kunt omklappen. Beide groepen kun je ook als tablet gebruiken, en de x360 kun je ook in de ‘tentmodus’ neerzetten. Daarnaast hanteert HP de zogenaamde Omen-reeks voor gaming laptops.

De testresultaten van HP laptops variëren van onvoldoendes voor enkele 2-in-1-modellen tot de hoogste scores in de test.

