Toetsenbord op zonne-energie

Onze bevindingen

Met dit toetsenbord is het probleemloos werken. Er zit geen snoer in de weg en je hoeft je ook geen zorgen meer te maken over de status van de batterij. Het in gebruik nemen gaat zonder problemen: na het inpluggen van de ontvanger in de usb-poort van de pc (we hebben hem getest met Windows XP en Vista) werkt het toetsenbord meteen.

De K750 is aantrekkelijk vormgegeven. Hij lijkt op een Apple-toetsenbord, maar dan zwart. Op de glimmende pianolak zie je wel iedere vingerafdruk. De dunne toetsen typen prettig en maken weinig geluid. Door zijn geringe omvang neemt hij minder ruimte in op een bureau dan een 'full-size' toetsenbord. Nadeel is dat hij niet ergonomisch gevormd is.



Toetsen

De K750 lijkt meer op een laptoptoetsenbord dan op een los toetsenbord voor een pc. Sommige toetsen kunnen daarom op andere plek zitten dan je gewend bent. Zo is de (weinig gebruikte) rechter Windows-toets vervangen door een Fn-toets, die we kennen van laptops. Met deze toets gebruik je de extra functies op de functietoetsen, zoals het starten van de rekenmachine, browser en het mailprogramma. Ook de muziekspeler is met de functietoetsen te bedienen.

Er zitten geen lampjes op het bord, Logitech heeft dat natuurlijk bewust gedaan om energie te sparen. Dat kan wel onhandig zijn, want je ziet niet of de Caps Lock is ingeschakeld. Lastig is ook dat de linker [Shift]-toets nogal klein is. Extra is een aan/uit-knop en een knopje waarmee je kunt zien of de cellen voldoende licht krijgen om op te laden.

Sla niet op het toetsenbord, want de uitklappootjes zien er niet zo stevig uit.



Milieu

Logitech noemt het toetsenbord een klein stapje in de richting van een mooie toekomst. 'Dit toetsenbord is ontworpen om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren', aldus Logitech.

De energiebesparing zal niet groot zijn, omdat batterijen voor draadloze toetsenborden oplaadbaar zijn en lang kunnen meegaan. Logitech claimt bijvoorbeeld bij zijn Wireless Desktop MK710 (toetsenbord plus muis) dat de batterij drie jaar meegaat. En in de K750 zit natuurlijk ook een accu.

De winst in geld is daarmee ook gering, als die er al is. De K750 kost €80, dat is €20 meer dan het 'winnende' draadloze toetsenbord uit de kleine test in Digitaal Gids van januari / februari 20111. Die is ook van Logitech, de MK520, en wordt geleverd met bijpassende muis.



Conclusie

De Logitech Wireless Solar Keyboard K750 is een fraai gevormd toetsenbord, waar prettig mee te werken is. Bijkomend voordeel is dat het snoer ontbreekt en dat je niet verrast kunt worden door een lege batterij. De milieuwinst is gering.

Wat is de Logitech Wireless Solar Keyboard K750

De K750 is een draadloos toetsenbord dat op zonne-energie werkt. Daarvoor is het bord boven de toetsen voorzien van twee langwerpige zonnecellen. Ze leveren voldoende stroom om een batterij overbodig te maken. Het toetsenbord is slechts 7,5 mm dik, de toetsen zijn dun.

Het Logitech-toetsenbord wordt opgeladen door daglicht en kunstlicht. Het schijnsel van de monitor is niet voldoende, dus in het donker computeren houdt een keer op. Volgens Logitech kun je, als de accu volledig is opgeladen, minstens drie maanden in het donker werken.

Voor wie geboeid is door de techniek heeft Logitech een programmaatje ('Solar app') gemaakt. Hiermee kun je zien hoe vol de batterij is en of hij goed wordt opgeladen. De app is te downloaden op www.logitech.com/k750.

In de doos

In de verpakking zit behalve het toetsenbord een piepkleine usb-ontvanger voor in de laptop. Voor gebruik in een pc zit er een verlengstuk bij. De ontvanger is een apparaatje (de 'Unifying Receiver') dat ook werkt in combinatie met een draadloze Logitech-muis. Als je ook werkt met een draadloze muis van hetzelfde merk, heb je toch maar één ontvanger nodig. Helaas heeft Logitech (nog) geen muis met zonnecellen.

Volgens Logitech heeft de draadloze verbinding (2,4 GHz) tussen toetsenbord en computer een groot bereik. Van vertragingen, storingen of uitval zou geen sprake zijn. De signalen zijn zodanig versleuteld, dat niemand je toetsaanslagen kan ontcijferen.

Verder zit er en microvezeldoekje in de doos om het krasgevoelige glas van de zonnecellen schoon te maken. Er zit geen software bij. Die is niet nodig, want na aansluiting moet het bord meteen werken.

Specificaties:

Systemen: Windows XP, Vista of 7

Vereist: vrije usb-poort

Afmetingen: 43,2 x 15,7 x 0,75 cm

Gewicht: 750 gram

Garantie: 3 jaar

Wat vinden wij van het Logitch Solar Keyboard K750?