Je Windows 10-laptop of -pc sneller maken

Heb een trage laptop of pc? Dan kun je hem zelf weer sneller te maken. Je hoeft dus niet meteen een nieuwe te kopen.

Een regelmatige schoonmaakbeurt is daarom sterk aan te raden. Ook kun je met trucjes de prestaties verbeteren. En als niets helpt, kun je altijd nog grover geschut inzetten door onderdelen te vervangen.

Overbodige programma’s verwijderen

Kijk af en toe kritisch naar de programma's op je computer en ruim de programma's op die je niet gebruikt. In Windows verwijder programma's snel, maar vaak blijven er restjes achter. Denk aan mappen, icoontjes en instellingen in het Windowsregister.

Het gratis Nederlandse programma Geek Uninstaller ruimt een programma én alle restanten op. Met Geek Uninstaller krijg je ook een overzicht van ongebruikte programma's die Windows of de pc-fabrikant op de pc heeft gezet.

Schijf opruimen

Alle programma's gebruiken tijdelijke bestanden, die vaak niet opgeruimd worden als je ze niet meer nodig hebt. Op den duur kan dat de boel behoorlijk vertragen, helemaal als je nog maar weinig ruimte over hebt op de C-schijf.

Met het programma 'Schijf opruimen' ruim je deze programma's op en creeër je eenvoudig ruimte. Dit is een standaardonderdeel van Windows. Klik op Start en typ ‘Schijf opruimen’ in de zoekbalk (‘Programma’s en bestanden zoeken’) om dit programma op te starten.

Heb je nog steeds te weinig ruimte? De gratis programma's CCleaner (zie video) en PrivaZer analyseren je computer en geven aan wat je allemaal kunt verwijderen. We raden je aan om bij de instellingen het vinkje dat je internetgeschiedenis verwijdert, weg te halen. Pas de overige instellingen niet aan als je niet weet wat ze betekenen.

Programma's niet standaard opstarten

Je computer is ook sneller als programma's niet automatisch opstarten. Zo voorkom je nutteloze belasting van je systeem. Anti-viruspakketten moeten altijd aan staan, maar bij andere programma's is dat vaak niet nodig.

Programma's die automatisch opstarten, staan vaak rechts onderin in je taakbalk. Je kunt 2 dingen doen:

Let bij de installatie van het programma goed op of je automatisch opstarten kunt uitschakelen. Na de installatie kun je dit zelf uitschakelen via het instellingenmenu van het programma, of in de instellingen van Windows (MSCONFIG of via taakbeheer): Klik op het vergrootglas naast Start, typ ‘MSCONFIG’ in de zoekbalk en open het programma.

In het tabblad 'Opstarten' zie je een lijst met programma's met een vinkje ervoor. Haal de vinkjes weg voor de programma's die je niet nodig hebt.

Druk op 'ok'.

Start de computer opnieuw op om de wijzigingen te controleren. (Herhaal indien nodig om meer programma's uit te schakelen, of programma's juist weer in te schakelen.)

Gebruik een adblocker

Reclames op webpagina's vertragen het browsen op internet aanzienlijk. Met een zogeheten 'adblocker' (advertentiestopper) laden de internetpagina's op je pc 2,5 keer zo snel. Naast voordelen kennen de adblockers ook nadelen. Lees meer in onze veelgestelde vragen over adblockers.

Uitschakelen van visuele effecten

Windows heeft grafische effecten die het systeem trager kunnen maken. Deze kun je uitschakelen.

Klik op het vergrootglas naast Start, typ 'systeem' en open het bijbehorende venster (ook te benaderen via het configuratiescherm).

Klik op 'Geavanceerde systeeminstellingen' en ga in het venster dat vervolgens opent naar het tabblad 'Geavanceerd'.

Klik bij Prestaties op 'Instellingen'.

Selecteer 'Beste prestaties' om alle visuele effecten uit te schakelen. Je kunt ook handmatig de vinkjes uitzetten.

Onderdelen vervangen

Modernere programma's stellen vaak hogere eisen aan de onderdelen van je computer. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat elektronica al snel veroudert. De meeste programma's vermelden de systeemeisen. Zo kun je gemakkelijk controleren of je computer voldoet.

Ga zover als je kunt en durft

Als 1 of enkele onderdelen niet meer voldoen, kun je deze vervangen. Houd daarbij het volgende als stelregel aan. Ga zover als je zelf kunt en durft. Haal altijd eerst de stekker van de pc uit het stopcontact of uit de voeding en zorg dat je niet statisch geladen bent, bijvoorbeeld met behulp van een antistatische polsband. Ga je liever niet zelf aan de slag? Tegen een vergoeding willen veel winkeliers de onderdelen ook voor je vervangen.

1. Werkgeheugen (RAM) uitbreiden

Werkgeheugen (ook wel Random Access Memory, of RAM, genoemd) zorgt dat de computer soepel zijn werk doet door bepaalde informatie van programma's tijdelijk op te slaan en weer in te zetten als dat nodig is.

Werkgeheugen van 4GB is het minimum, maar voor gevorderde gebruikers eigenlijk te weinig. Een verdubbeling zorgt voor een merkbaar snellere pc en kost zo'n €30.

Het uitbreiden van het werkgeheugen is op de meeste computers een eenvoudige operatie. Bij laptops zit het vaak achter een klepje onderop. Bij desktops kun je er makkelijk bij door een deel van de behuizing los te halen. De winkelier kan aan je computer zien welk soort geheugen je nodig hebt. Controleer wel of er ruimte is voor een extra geheugenreepje.

2. Harde schijf vervangen

Start je pc traag op? Overweeg dan om je harde schijf te vervangen voor een SSD. Dit type opslag is veel sneller en bovendien stiller dan de ouderwetse harde schijf. Deze operatie vergt wel iets meer werk dan het uitbreiden van het geheugen omdat je al je bestanden en programma's ook moet meeverhuizen.

Als er genoeg ruimte is in je pc, kun je er ook voor kiezen om een SSD als aanvulling van de harde schijf te gebruiken. Dan zet je het besturingssysteem op de SSD en gebruik je de harde schijf voor de opslag van je bestanden. Let dan wel op dat je bij de meeste SSD's een extra kabel nodig hebt om hem aan te sluiten (Serial ATA), die wordt namelijk niet meegeleverd.

Investeer niet in oude computers

Als het al een vrij oude computer is, dan heeft het vaak geen zin meer om onderdelen te vervangen. Om hem weer up-to-date te krijgen, moet je vaak zo veel vervangen dat je beter een nieuwe kunt kopen. Bekijk dan onze kooptips voor een nieuwe laptop.

