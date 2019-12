Eerste indruk|Ook LG wil graag een graantje meepikken van de tabletgekte en voegt daar nog wat extra's aan toe: 3D foto- en filmopnames. De LG Optimus Pad wordt vanaf mei verkocht. De Consumentenbond had hem alvast in handen tijdens het Mobile World Congress in Barcelona.

LG presenteerde op het Mobile World Congress in Barcelona de Optimus Pad, een tablet met wat extra's: 3D foto- en filmopnames. De tablet is vanaf mei te koop, maar de Consumentenbond kreeg alvast een voorproefje. LG durft de slag met de concurrentie aan en liet in een filmpje zien in welke opzichten de Optimus Pad volgens LG beter is dan de iPad.

Formaat

De LG Optimus Pad is een 8,9"-tablet dat draait op Android 3.0. De Pad is smaller dan de iPad, maar weer een flinke slag groter dan de Galaxy Tab 7". Door de kleinere breedte is het gemakkelijker om het toetsenbord met twee duimen te bedienen terwijl je de Pad in staande stand met 2 handen vasthoudt.

Drie camera's

De Optimus Pad heeft maarliefst 3 camera's. Eentje aan de voorkant van 2 megapixel- en twee 5 megapixel-camera's waarmee je 3D-foto's en -filmpjes kunt opnemen.

Afspelen 3D-content

Een minpunt: Je kunt de opgenomen 3D-content niet op de LG Optimus Pad afspelen. Om de content in 3D te bekijken, moet je deze overbrengen naar een apparaat dat ook 3D kan afspelen, bijvoorbeeld een 3D-tv. Je kunt je telefoon via micro-HDMI aansluiten op een 3D-tv. Je hebt dan wel een speciale 3D-bril nodig om in de content ook diepte te kunnen zien.

