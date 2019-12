Wat zijn de MacBook Air 11 en 13 inch?

De nieuwe MacBook Air-modellen lijken wel wat op kleine goedkope laptops (netbooks), met hun schermen van 11,6 inch (29 cm) en 13,3 inch (33 cm).

Karakteristiek van de MacBook Air serie was en is de flinterdunne behuizing. Bij deze modellen is die tussen de 0,3 cm en 1,7 cm. Het platte, fraaie uiterlijk komt wel met een prijs. Voor de €1150 van het goedkoopste model dat wij bekeken koop je wel drie netbooks!

Gelijke specificaties

Zowel het 11,6 als het 13,3 inch model beschikt over een:

Intel Core 2 Duo-processor;

2 GB intern geheugen;

NVIDIA GeForce 320m videokaart;

draadloze netwerkadapter (N-technologie);

stereospeakers;

Bluetooth.

Afwijkende specificaties

11,6 inch model:

€1150

1366×768 pixels schermresolutie

1 kilo

13,3 inch model:

€1600

1440×900 pixels schermresolutie

1,3 kilo

SD-geheugenkaartlezer (extra op dit 13 inch model)

Wij bekeken een 11- en 13 inch model met respectievelijk een 128 en 256 GB Solid State Disk. Zulke opslagstations werken met snel en zuinig chipgeheugen in plaats van een draaiende schijf. De goedkoopste MacBook Air kost €999 en wordt geleverd met een SSD van 64 GB.

Lees onze bevindingen met beide MacBook Airs.

MacBook Air: review

Ondanks het lage gewicht van de MacBook Airs (zoals vermeld bij de specificaties 1 en 1,3 kilo) zijn beide modellen degelijk afgewerkt. Aluminium rondom, strak van onder en boven. De achterkant is iets hoger dan de voorkant waardoor de beide modellen iets schuin op tafel liggen.

Krasgevoelig

Nadeel van de aluminium afwerking is de krasgevoeligheid. Kijk uit met ringen en gebruik bij voorkeur een hoes om deze kostbare apparaten te verplaatsen.

Aansluitingen

De dunne vorm heeft wel gevolgen gehad voor de aansluitmogelijkheden. We tellen slechts twee USB 2.0-aansluitingen en een mini DisplayPort-aansluiting voor een monitor. Een adapter voor het aansluiten van een gewoon (niet-Apple) scherm is meestal noodzakelijk.

Accuduur

Als we de modellen aanzetten, maar niet actief gebruiken komen we op een accuduur van 4 uur, 36 minuten en 6 uur, 12 minuten. Bij zwaardere belasting weten beide machines het zo'n 2 uur vol te houden.

Windows

We testten de accuduur onder Windows 7 om zo vergelijkbare resultaten met andere door ons geteste laptops te verkrijgen. Windows is redelijk eenvoudig naast het standaard meegeleverde Mac OS X te installeren via de meegeleverde BootCamp-software. Wel is hier een (kostbare) licentie en installatiedisk van Windows 7 voor nodig, onder meer te koop bij een webwinkel van Microsoft (http://emea.microsoftstore.com/nl).

Muis en toetsenbord

De trackpad (het muisvlak) van de apparaten is groot en van glas. Die van het 11 inch-model werkt iets minder prettig dan die van de 13 inch-variant. Het toetsenbord van beide is even groot en tikt even prettig. Vervelend is de koelende ventilator die direct onder het toetsenbord is geplaatst. Daardoor zal de MacBook de vingers verwarmen tijdens het tikken en het uitvoeren van zware taken. Fijn op de winterdag, minder fijn als het warm weer is. Bij zeer intensief gebruik kan de koeling lawaaiig zijn.

Prestaties

De processor en andere componenten maken van de MacBook Air geen snelheidsmonster. Maar het relatief snelle SSD-geheugen in plaats van een mechanische harde schijf, geven het apparaat toch wat pit. Alles bij elkaar doet de kleine Apple het toch niet slecht. De MacBook Air 13 inch is de snelste van de twee. De processorprestaties zijn zelfs ongeveer het dubbele van de kleinere Air! Voor intensief gebruik is het dus aan te bevelen om de MacBook Air 13 inch te kiezen. Het standaard geleverde werkgeheugen (2 GB) is in vergelijking met moderne Windows PC's aan de krappe kant; 4 GB is gangbaar.

Scherm

Het scherm is een van de betere en mag gezien worden. Een knappe prestatie omdat het scherm ook flinterdun is. De kwaliteit van beide schermen is vergelijkbaar, de resolutie is uiteraard anders: 1366x768 pixels van de 11-inch-er versus de 1440x900 van de grotere Air. Die laatste biedt meer ruimte voor vensters en detail bij het werken met foto's.

Conclusie

Mooi maar duur, het geldt ook weer voor deze kleine MacBook Airs. Twee lichte, dunne laptopjes. Het scherm is heel goed, mede dankzij de hoge resolutie. De toetsenborden tikken prettig. In de winter zal de ventilator onder het toetsenbord je vingers verwarmen. Helaas in de zomer ook. Nadeel van de fraaie aluminium afwerking is de krasgevoeligheid. Ondanks de tamme processor zijn het toch prettig werkende machines dankzij een snelle Solid State Disc (SSD); chipgeheugen in plaats van een draaiende schijf.

Pluspunten:

Superdun;

Lichtgewicht;

Prettig toetsenbord;

Goed beeldscherm.

Minpunten: