Eerste indruk|Het was lang wachten op een nieuw toptoestel uit de hoek van Microsoft maar de nieuwe Lumia 950 XL ligt inmiddels in de winkel. Kan het toestel met een 5,7 inch scherm en een 20 megapixel camera het tij keren voor het Windows-platform? Lees het in onze review.

Conclusie

De Microsoft Lumia 950 XL is een beest van een telefoon. Met een krachtige processor, een groot mooi beeldscherm en de mogelijkheid om het toestel op een monitor aan te sluiten, is dit toestel de ultieme productiviteitstool. Daarnaast heeft het toestel een uitstekende camera. We denken alleen niet dat het genoeg is om Android-gebruikers en iPhone-bezitters over te halen om de overstap te maken naar dit toestel. Veel belangrijke apps ontbreken nog op het platform en het design is niet bepaald een eyecatcher voor de €700 die je ervoor moet betalen. De Lumia 950 XL is voor de trouwe Windows-fans.

Geen juweel

De Lumia 950 XL lijkt niet meer op zijn voorgangers waar felle kleuren en glimmend polycarbonaat de boventoon voerden. Het toestel is nog wel van kunststof maar oogt veel zakelijker en eerlijk gezegd ook een beetje saai. Voor €700 verwacht je toch meer luxe.

Het toestel ligt prima in de hand, maar is niet echt met één hand te gebruiken. De 950 XL is verder strak vormgegeven. De puntige hoeken zijn vervangen door afgeronde hoeken en de aansluitingen zitten precies in het midden.

De behuizing zal waarschijnlijk niet veel nieuwe gebruikers voor zich winnen maar is wel praktisch. Krassen en vingerafdrukken zijn minder snel zichtbaar op het matte kunststof. De knoppen aan de zijkant vergen wat gewenning. De aan- en uitknop zit nu tussen de volumeknoppen in, en niet eronder. De fysieke cameraknop blijft gehandhaafd.

Om het toestel op te laden, heeft Microsoft gekozen voor de nieuwe usb-c-poort. Met de nieuwe poort maakt het niet uit op welke manier je de oplader in het toestel steekt, hij past altijd. Verder zorgt usb-c ook voor snellere overdrachtsnelheden.

De achterkant kun je eraf halen, iets wat je niet kunt doen bij de Samsung Galaxy S6 en de Apple iPhone 6s, 2 andere toptoestellen. Daaronder kun je 2 simkaarten en een geheugenkaart plaatsen. Ook de batterij is verwisselbaar. Handig voor degenen die net iets meer controle willen over hun toestel.

Prachtig scherm

Het mooiste aan de Lumia 950 XL is toch wel het scherm. Met een superhoge resolutie van 1440 x 2560 pixels krijg je een pixeldichtheid van 518 pixels per inch. Op het thuisscherm met de vele tegels en informatie, komt dit goed van pas.

Door de amoled-technologie zijn de kleuren prachtig en is het contrast ook erg goed. Zwarte beelden zijn net zo zwart als de schermrand eromheen. Op de helderheid en de kijkhoeken is verder ook weinig aan te merken. Met een diagonaal van 5,7 inch is het een genot om films en foto's te bekijken op dit toestel.

Gekoelde processor

Achter het scherm zitten de laatste technologische snufjes. De Lumia 950 XL draait op een 2 GHz octacore processor met 64-bit architectuur. Dat is een hele mond vol maar wil simpelweg zeggen dat het toestel recente technologie aan boord heeft om de meeste apps soepel te laten draaien. De processor heeft 3 GB aan werkgeheugen zodat zoveel mogelijk apps op de achtergrond kunnen blijven draaien. De prestaties zijn dan ook erg goed. Het toestel is supersnel.

Bijzonder aan de processor is dat deze gekoeld wordt met water. Microsoft pastte de techniek al eerder toe in zijn Surface-tablets. De processor die Microsoft gebruikt stond erom bekend erg heet te worden bij intensief gebruik. De waterkoeling moet ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. In de praktijk merkten wij dat het toestel wel warm werd bij het gebruik van veel apps, maar dit was niet storend.

De 950 XL heeft verder 32 GB aan opslagruimte en is uit te breiden met een geheugenkaartje.

Zeer goede camera

Lumia-telefoons hebben een goede reputatie als het gaat om camerakwaliteit. De Lumia 950 XL bevestigt dit beeld maar weer eens. Ten eerste liegen de specs er niet om. De Lumia 950 XL heeft een 20 megapixel camera, met optische beeldstabilisatie en een flitser met 3 verschillende kleurtinten. Geen wonder dat de camera zoveel ruimte inneemt aan de achterkant.

Overdag maakt de Lumia 950 XL prachtige foto's met veel detail en een goede kleurbalans. De kleuren zijn natuurlijk en niet flets of aangedikt. Ook in het donker maakt de camera erg mooie foto's. En net als veel andere topsmartphones maakt ook de nieuwe Lumia filmpjes in 4K.

Ontgrendelen met je gezicht

Microsoft heeft de Lumia 950 XL geen vingerafdrukscanner gegeven. In plaats daarvan kun je het toestel ontgrendelen met behulp van een irisscanner aan de voorkant. Door simpelweg naar je toestel te kijken, word je geïdentificeerd als de rechtmatige eigenaar. Kijkt iemand anders naar je telefoon, dan blijft hij vergrendeld. Het werkt goed, maar is minder praktisch als een vingerafdrukscanner omdat je altijd recht voor je toestel moet zitten. Het scannen lukte niet altijd. Bij een vingerafdrukscanner ben je niet gebonden aan de manier waarop je naar je toestel kijkt.

Windows 10 Mobile

De Lumia 950 XL draait op het nieuwe Windows 10 Mobile. Het systeem is zeer geavanceerd en kan zich met recht een volwaardig besturingssysteem noemen. Het werkt fijn en biedt veel mogelijkheden.

Bijzonder aan Windows 10 is dat het systeem op allerlei apparaten draait: smartphones, tablets, laptops, pc's en de Xbox, waardoor je op al je Windows-apparaten dezelfde ervaring hebt. Met Microsofts clouddienst kun je een document starten op je laptop en afmaken op je Lumia-smartphone.

Ook biedt Windows 10 de mogelijkheid voor universele apps. Een ontwikkelaar kan nu een app bouwen die op zowel je laptop als op je mobiel kan draaien. Hopelijk zorgt dit voor een boost aan apps in de Windows Store. Want hoewel het aanbod groeit, komt een app nu vrijwel altijd eerst uit op iOS en Android, en later pas op het Windows-platform. Er missen nog veel apps voor het Windows-systeem.

Continuum

Met Continuum sluit je de 950 XL aan op een monitor en krijg je een pc-ervaring zoals je die gewend bent van je laptop of desktop. De mobiele apps als Word en PowerPoint spreiden zich uit over het hele schermoppervlak. Op die manier heb je extra ruimte om te werken. Je smartphone blijft ondertussen gewoon je smartphone. Je kunt er dus nog steeds mee bellen en appen.

Continuum is makkelijk om op te zetten en werkt ook goed. Wie weet kan het in de toekomst je pc vervangen, maar daar is het nu nog te vroeg voor. Zo bevatten de mobiele apps niet alle functies die je wel in een pc-programma hebt, kun je apps niet naast elkaar gebruiken en is er geen bureaublad. Desalniettemin is het veelbelovend.

Wat is de Microsoft Lumia 950 XL?

De Microsoft Lumia 950 XL draait op het nieuwe Windows 10 Mobile. Het toestel heeft een 5,7 inch scherm met een zeer hoge resolutie en een 20 megapixel camera. Verder heeft het basismodel 32 GB aan opslagruimte.

Specificaties

Besturingssysteem Windows 10 Mobile Beeldscherm 5,7 inch Resolutie 1440 x 2560 pixels Pixeldichtheid 518 ppi Gewicht 165 gram Afmetingen 151,9 x 78,4 x 8,1 mm Processor 2 GHz octa-core Werkgeheugen 3 GB Opslagcapaciteit 32 GB + microSD Verbinding 3G/4G/wifi Camera achterkant 20 megapixel Camera voorkant 5 megapixel Prijs vanaf €700 Verkrijgbaar vanaf December 2015

