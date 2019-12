Eerste indruk|Office 2013 is al weer de 15e versie van Microsoft’s productiviteitssuite Office. Office 2013 bevat nieuwe versies van bekende programma’s zoals Word, Excel, Powerpoint en Outlook. Office 2013 moet later dit jaar uitkomen.

Office 2013: preview

Microsoft heeft een gratis probeerversie online gezet. Geïnteresseerden kunnen de (Engelstalige) probeerversie downloaden op de website van Microsoft. Wij namen alvast een kijkje.

Metro

De vormgeving is het eerste wat opvalt. Office 2013 is vormgegeven in Microsoft's nieuwe 'Metro' interface, die we al eerder zagen in Windows Phone 7 en de probeerversie van Windows 8. Voor die Windowsversies is Metro een flinke visuele opfrisbeurt. Voor Office 2013 is het - in ieder geval in deze probeerversie - niet veel meer dan een oppervlakkig laagje. Als je de startschermen voorbij bent ziet Office er niet veel anders uit dan Office 2010, de vorige versie. En de wijzingen die er zijn, zijn niet altijd positief: Office 2013 maakt een rommelige en verwarrende indruk. Vooral Outlook 2013 is nog steeds erg onoverzichtelijk.

Cloud

Office 2013 werkt nauw samen met SkyDrive, Microsoft's cloud-opslagdienst. SkyDrive is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Dropbox: als je een gebruikersnaam hebt kun je overal bij je online-opslag. Office 2013 slaat standaard al je documenten op op je SkyDrive. Als ze eenmaal online staan kun je de bestanden ook openen, delen met anderen en zelf bewerken.

Tablets

Office 2013 moet ongeveer gelijk met Windows 8 uitkomen. Windows 8 is ontworpen met tablets in gedachten en is dus geoptimaliseerd voor aanraakschermen. Volgens Microsoft is ook Office 2013 gereed voor aanraakschermen. Apparaten met een aanraakscherm die Windows 7 of 8 kunnen draaien zijn er niet zo veel, dus het is moeilijk om dit te testen. Wij moeten het doen met een gewone laptop en demonstratiefilmpjes op internet. Het lijkt allemaal niet echt spectaculair. De programma's van Office 2013 hebben een 'aanraakmodus', maar die doet niet veel meer dan zorgen dat alle knopjes wat minder dicht bij elkaar staan. De nieuwe 'leesmodus' van Word 2013 maakt het verder makkelijk om op een fijne manier op je tablet documenten te lezen.

Verbeteringen

Natuurlijk zijn er talloze andere dingen nieuw in Office 2013. De nadruk voor de verbeteringen ligt op het visuele vlak. Alle programma's zitten vol met thema's, stijlen, kleuren en lettertypes die het gemakkelijk maken om snel documenten, presentaties of grafieken mooi vorm te geven. Vooral de uitgebreide opmaakmogelijkheden voor grafieken in Excel en de nieuwe hulpmiddelen voor het positioneren van plaatjes in Word zullen veel gebruikers aanspreken. Verder zijn er veel functies die het samen werken aan documenten moeten bevorderen. Ook handig: Word 2013 kan direct PDF-bestanden bewerken.

Office 365

Office 2013 komt beschikbaar voor Windows 7 en Windows 8. Gebruikers van Vista of XP vissen achter het net. Dat is niet verrassend, Microsoft maakt al een tijdje niets meer voor Windows XP. Over prijzen is nog niets bekend. Office 2013 zal voorgeinstalleerd staan op Windows 8 RT, de versie voor (goedkopere) ARM tablets. Die constructie neemt de plaats in van de 'starter editie' van Office 2010.

Office 2013 zal ook beschikbaar worden als onderdeel van de abonnementsdienst Office 365 voor thuisgebruik. Voor deze dienst betaal je een maandelijks bedrag, maar daarvoor krijg je de mogelijkheid om op 5 computers Office te gebruiken. Dat kan door te installeren, maar ook door te streamen: je kunt dan een volledige versie van Office gebruiken over het internet, zonder dat je het programma op je computer moet hebben staan. Handig als je veel op verschillende computers werkt.

Concurrentie

Office 2013 wordt bijna zeker een succes. In de zakelijke wereld is er eigenlijk geen concurrentie voor Office. Het is een kwestie van wanneer, en niet óf we de 2013 versies op kantoorcomputers gaan zien. Dat er eigenlijk niet zo veel nieuws onder de zon is maakt daarbij weinig uit.

Voor consumenten liggen de zaken wat anders. Office 2013 wordt niet gratis. Het is te verwachten dat de prijs niet veel zal verschillen met de 2010 versie. Die kost rond de €100 voor de 'home and student' versie. Office 365 voor thuisgebruikers zal naar verwachting een paar euro per maand kosten.

Het is de vraag of dat het allemaal wel waard is. Consumenten die af en toe een documentje maken hebben inmiddels een aantal interessante gratis opties tot hun beschikking: het gratis open source programma LibreOffice bijvoorbeeld. Maar het kan nog eenvoudiger. Met Google Docs en Microsoft's Office Web apps kun je in je webbrowser, zonder iets te installeren, al heel behoorlijke brieven, presentaties, spreadsheets en zelfs tekeningen maken. Voor veel gebruikers is een heel Officepakket al lang niet meer nodig.

Conclusie

De probeerversie van Office 2013 maakt geen verpletterende eerste indruk. De visuele wijzingen zijn oppervlakkig, veel ziet er nog precies zo uit als de vorige versie. De extra functies om documenten mooier te maken zijn leuk, maar waarschijnlijk alleen interessant voor een kleine groep gebruikers. De aanraakopties voor werken op tablets hebben we nog niet kunnen testen. Maar het blijft natuurlijk een probeerversie, en het zou best kunnen dat de definitieve versie een stuk beter is.

Maar of dat echt uitmaakt is de vraag. Gratis productiviteitsoftware op internet begint echt goed te worden, voor veel consumenten zijn de gratis opties inmiddels al prima. Dus waarom zou je nog betalen?