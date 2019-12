Acer Aspire 1 A111-31-C1AD

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een mini laptop met een gewicht van nauwelijks meer dan een kilo. Daarmee neem je hem makkelijk mee. De prestaties zijn ondermaats. De Intel Celeron-processor is heel traag, wat je er ook mee doet. Door de eveneens trage eMMC flashopslag zijn de laadtijden ook behoorlijk lang. De capaciteit daarvan is met 64GB ook erg krap. Windows neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je maar 41GB overhoudt voor je eigen programma's en bestanden mee kunt nemen. Wel werkt deze laptop lang op een accu: we hebben bijna tien uur weten te halen. We hebben deze laptop in juni gekocht voor €270 bij Coolblue.