Acer Aspire 1 A111-31-C8X3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze compacte laptop van Acer heeft een gewicht van maar 1,1 kilo, waardoor je hem makkelijk onderweg meeneemt. Helaas vallen de prestaties van de Intel Celeron processor behoorlijk tegen en is de opslag van 64 GB erg klein. Je kunt er dus nauwelijks programma's en bestanden opzetten. Hij is dan ook alleen bruikbaar voor wie een simpele laptop zoekt voor eenvoudig gebruik, zoals af en toe een e-mail versturen of een website bezoeken. Een pluspunt is wel de ruime accuwerktijd van 10 uur. De kijkhoek en de kwaliteit van het scherm zijn erg matig. We hebben deze laptop gekocht voor €230 bij Wehkamp.