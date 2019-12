Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

MediaMarkt is de winkel waar wij deze Acer Aspire 1 A114-31-C471 met Windows 10S hebben gekocht op 11 januari voor slechts 249 euro. Het is dan ook een eenvoudige 14 inch laptop met basisspecificaties. De scherpte van het scherm is laag met 1366 x 768 beeldpunten. De processor is niet zo snel, maar dankzij de flashopslag start hij snel op. Minpunt is de erg beperkte opslag van slechts 64 GB. Daardoor is deze laptop snel 'vol'. Hij werkt ruim 9 uur op de accu en dat is erg goed. Mocht je gebruik willen maken van het volledige Windows 10 Pro dan kun je de laptop gratis upgraden. Als je de laptop opent door 15 schroeven te verwijderen en de behuizing los te wrikken zie je dat de accu en wifi-module vervangbaar zijn. Jammer genoeg is zowel opslag als werkgeheugen vastgesoldeerd.