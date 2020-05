Acer Aspire 1 A314-21-402J

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het gewicht van deze 14 inch laptop is 1,49 kilo. Deze laptop heeft een schijf van 64 GB, dat is vrij klein, de meeste mensen zullen snel tegen de beperkingen oplopen. De opstarttijd valt tegen. Het duurt lang voor de je de laptop kan gebruikenHet rekenwerk onder water wordt gedaan door een AMD A4-9120eDat is een zeer langzame processor.